"Белые лебеди" на "заднем дворе" Вашингтона. Зачем Ту-160 летали в Венесуэлу

Почему полеты российских "стратегов" через полмира вызывают серьезное беспокойство США — в материале ТАСС

Через акватории Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей — 10 декабря экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 (среди летчиков получил прозвище "Белый лебедь"), преодолев более 10 тысяч километров в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, совершили перелет в Венесуэлу. Едва ли не по всему маршруту самолеты сопровождала боевая авиация западных стран.

Конечно, такое событие не осталось без внимания. Иностранные профильные издания почти не отреагировали на этот полет, в то время как многие общественно-политические СМИ предпочли цитировать заявление госсекретаря США Майкла Помпео, который назвал отправку в Боливарианскую Республику российских Ту-160 "разбазариванием госсредств". Пентагон, в свою очередь, призвал Каракас вместо приема самолетов ВКС РФ сосредоточиться на своих проблемах, а в Организации американских государств (ОАГ) и вовсе заявили, что размещение Ту-160 в Венесуэле нарушает конституцию этой страны. "Ложку дегтя" добавил и посол США в Колумбии Кевин Уитакер, сравнив российские самолеты с музейными экспонатами.

"Не надо так нервничать"

Реакция российского МИД последовала незамедлительно. "Всего два самолета, а у Госдепа истерика. Коллеги, не надо так нервничать, становитесь уже "снова великими", — посоветовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Заявление Помпео как раз и связано с тем, что полеты наших Ту-160 развенчивают миф о всемогуществе США. На их "заднем дворе", каким они считают Центральную и Южную Америку, приземляются русские стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты большой дальности, в том числе и с ядерными боеголовками, а они ничего с этим поделать не могут", — так прокомментировал заявление Госдепа США военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Бессилие, злость и досада политиков выливаются в такие нелепые замечания: "Россия разбазаривает государственные средства". По такому поводу у нас говорят: "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

Посещение Венесуэлы — дружественного нам государства — имеет еще и цель "поддержать эту страну и ее руководство в ее неравной борьбе с Соединенными Штатами, показать всему миру и в первую очередь Центральной и Латинской Америке". "Россия не бросает в трудные минуты своих друзей, готова помочь всем, чем может. И, естественно, это сигнал Вашингтону, что, в случае чего, мы долетим и сможем… — говорит эксперт. — Не только вам болтаться своими самолетами и кораблями у наших территориальных вод и воздушного пространства, — мы тоже это можем".

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес (слева) рассматривает модель стратегического ракетоносца Ту-160 Источник изображения: © EPA-EFE/VENEZUELA DEFENCE MINISTRY

Такого же мнения и заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Этот перелет — чтобы показать им возможности нашей авиации. "На сегодняшний день они практически безграничные, — говорит он. — И это надо понимать не только США и странам НАТО, но и всему миру. Мы напоминаем о себе, участвуя в различных мероприятиях — тактических и оперативно-тактических учениях с другими странами мира, которые к нам обращаются лицом и с нами ведут партнерскую работу, а не указателей каких-то".

Это показательные полеты всему миру, но мы не угрожаем и даже не предупреждаем. Мы просто реально ставим точки над i Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор

Такой же посыл, считает Литовкин, был и в предыдущие визиты. Подобный полет экипажи Дальней авиации ВКС России совершили осенью 2013 года. Тогда два Ту-160 перелетели в Венесуэлу, после чего отправились на аэродром Манагуа в Никарагуа. Самолеты выполнили ряд полетов в Южной Америке по плану патрулирования отдаленных районов.

Стратегический ракетоносец Ту-160 Источник изображения: © AP Photo/Misha Japaridze

Еще один перелет был в сентябре 2008 года — два Ту-160 совершили посадку на военном аэродроме Либертадор в Венесуэле. В ходе полетов экипажи отработали исследовательские вопросы, связанные с особенностями эксплуатации авиатехники в тропическом климате. "Но тогда после наших ракетоносцев, как помнят специалисты, в военно-морскую базу Ла-Гуайра пришли с судами обеспечения тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и БПК "Адмирал Чабаненко", на борту которого побывали Дмитрий Медведев и Уго Чавес, мы провели совместные учения с военно-морскими силами Венесуэлы, — рассказывает Литовкин. — Это был очень серьезный сигнал США. Хотя и тогда в Вашингтоне, скрывая свою тревогу и удивление мощью российских кораблей и самолетов, пытались иронизировать над походом и полетами наших стратегов".

В "подбрюшье" США

О том, что прилет в Венесуэлу Ту-160 — это своего рода "знак Вашингтону", полагает и военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. "Они же нам ультиматумы там разные ставят, — говорит он. — Ну вот им лишний раз показывают, что в случае чего прилетят "Белые лебеди" в ту точку, куда их пошлют".

Нынешний перелет — это рядовое явление и даже не в духе холодной войны и ее разгара, когда все наши "стратеги", если и появлялись в воздухе, выходя в Атлантику, то на них были комплексы вооружения. Кстати, американцы на своем бомбардировщике B-52H по всему миру летают, и никто им ничего не говорит, шум не поднимают Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Напомним, что секретариат ОАГ с огромной настороженностью воспринял нынешние новости из Венесуэлы в виду того, что "самолеты из России, способные нести ядерное оружие, находятся на ее территории". "Эти действия также могут представлять собой нарушение фундаментальных норм международного права. Венесуэла является государством — участником Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (подписанном 14 февраля 1967 года — прим. ТАСС), первая статья которого запрещает прием, хранение и обладание ядерным оружием со стороны государств-участников и третьих стран на их территории", — отметили в организации.

Стратегический ракетоносец Ту-160 в международном аэропорту Майкетия, Венесуэла Источник изображения: © EPA-EFE/VENEZUELA DEFENCE MINISTRY

"Такого рода полеты совершаются без оружия на борту, — прокомментировал ТАСС заявление ОАГ военный эксперт Леонков. — Только представьте, где он будет лететь, пересекать какие-то территории с таким ядерным оружием — это скандал!"

Заявление ОАГ, находящегося под тотальным контролем Вашингтона, можно считать пустопорожней риторикой. Никакого нарушения конституции Венесуэлы от посещения с дружественным визитом этой страны российскими Ту-160 нет и в помине. Мы не собираемся создавать там базу для размещения ядерного оружия. Оно, в отличие от американского, находится исключительно на территории России Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

По мнению летчика Попова, Венесуэлу мы "использовали" чтобы показать, что партнерские отношения мы можем строить с любым государством. "При этом польза будет не столько для нас, а для тех, кто нас приглашает к этому диалогу", — говорит он. И еще один немаловажный момент. Как только произошла ситуация с украинскими кораблями у Керченского моста, и только-только американцы начали говорить что-то в пользу Украины, то "вроде как случилось это — мы выполнили этот полет в "подбрюшье" США и показали, что многие страны Южной Америки готовы к такому военному серьезному стратегическому сотрудничеству с нашей страной".

Конечно, для "стратегов" эти полеты очень интересны, так было и раньше. "Когда у нас были авиабазы на Кубе, туда летали именно таким порядком: улетали, отдыхали там, а эстафету брали другие экипажи и гнали самолеты назад, — рассказывает Попов. — Командировку отлетал один полк, потом другой. И с периодичностью раз в полгода в обязательном порядке туда гнали для того, чтобы иметь навыки длительных полетов. Психофизиологическая подготовка летчика дальней авиации — очень важный показатель".

Мы полеты выполняем на всех самолетах — они у нас не стоят. Чем больше самолет летает, тем он надежнее и исправней. У нас практически за каждым экипажем закреплен свой самолет. И экипаж обязан летать, в неделю даже два-три раза Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор

Во время визита в Боливарианскую Республику на аэродроме Майкетия экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы в целях обмена опытом изучили район совершения полетов, обсудили вопросы взаимодействия и терминологию радиообмена. После этого российские Ту-160 и Су-30, а также венесуэльские F-16 провели совместный полет над акваторией Карибского моря, общая продолжительность которого составила около десяти часов.

Встреча экипажей российских ВКС в аэропорту Майкетия, Венесуэла Источник изображения: © EPA-EFE/VENEZUELA DEFENCE MINISTRY

Кстати, по итогам нашего прилета в Венесуэлу, президент республики Николас Мадуро заявил, что визиты боевых самолетов других стран в рамках обмена опытом в будущем будут продолжаться.

США "понатыкали" свои базы везде

Что касается появления военной базы в Венесуэле или, предположим, на Кубе, то почему бы и нет, — считает Литовкин. "Это будет зависеть от наших экономических возможностей и согласия руководства той или иной страны. В конце концов, американские войска и базы уже давно буквально висят на наших границах, а почему мы не можем ответить им тем же?!" — задается он вопросом.

Американцы в свое время "понатыкали" свои военные базы практически везде. Например, есть у них морская база на Окинаве (японский остров в Тихом океане) и на острове Гуам, расположенном к югу от Корейского полуострова. "Когда они с Северной Кореей играли в войну "у кого крупнее кнопка", то стратегический бомбардировщик B-52H туда полетел. Когда в Ираке была заварушка, B-52H перебазировались на Диего Гарсия в Индийской океане. Когда были события в Сирии, они прилетали в Грецию. То есть они везде летают!" — говорит Леонков.

Дальние бомбардировщики B-52 (справа) на авиабазе Гуам Источник изображения: © AP Photos/Pacific Daily News, Ron Soliman

Кстати, в ходе удара по так называемым "заводам химического оружия" в Сирии 15 апреля этого года американские бомбардировщики B-1B Lancer взлетали с авиабазы Эль-Удейд на территории Катара, куда были переброшены незадолго до этого.

По данным из открытых источников, американские воинские контингенты и объекты оборонного назначения находятся на территории более чем 35 стран. По всему миру расположено свыше 730 военных баз, и они продолжают расти. Так, только в Германии насчитывается порядка 170 военных объектов США.

Пусть догонят "Белых лебедей"…

Дальние полеты стратегической авиации России осуществляются, в первую очередь, по мнению Литовкина, для тренировок экипажей Ту-160, Ту-95МС и танкеров-заправщиков Ил-78, повышения летного и боевого мастерства летчиков.

"Ведь лететь приходится в нейтральном воздушном пространстве, часто только по приборам в так называемом безориетировочном пространстве, опираясь на показания GPS и ГЛОНАСС… И длится эта работа по несколько часов, как минимум — 10–12", — рассказывает он. Словом, работы очень много, и она требует очень высокого летного мастерства. Тем более, в таких полетах наших "стратегов" сопровождают истребители НАТО.

Так было и на этот раз. Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Они летели над нейтральными водами, но, понятно, пытались нас сопровождать. Но это ведь сверхзвуковой самолет, он поднялся на большую высоту, вышел на крейсерский режим и все: пусть попробуют догнать. Они же кричат: "Мы вас будем везде перехватывать". А любое сопровождение они называют перехватом. Ту-160 на форсаже может где-то 45 минут держать этот режим, а самый быстрый у них самолет F/A-18 Super Hornet форсаж держит десять минут. Пусть догонят!.. Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Когда самолеты находятся в международном пространстве, то они, уточняет летчик Попов, соблюдают только осмотрительность и оповещают в течение ближайших суток, по какому маршруту будет выполняться полет. "Это сообщается для того, чтобы обеспечить безопасность гражданской авиации. И самолеты минуют эшелоны, занятые гражданской авиацией, проходят или выше или ниже, — рассказывает генерал. — Возможности выше у нас есть — больше 12 тысяч метров. Участки, где пересекаются воздушные трассы, то там проходят выше, потому что примерно до 11 тысяч метров иногда поднимаются самолеты гражданской авиации. Они выбирают экономически выгодные маршруты и высоты полета, где меньше сопротивление воздуха и попутные есть, и самолет как бы несет ветром дальше. При этом меньше расходуется топливо, а скорость увеличивается".

"У США самый же дальний самолет — B-52H, может летать до 15 тысяч км. Также и B-2A может на дальности до 13 тысяч км", — говорит Леонков. "Мы просто показали, что можем в Венесуэлу спокойно долететь, и это для нас не предел. 18 тысяч км — это почти половина земного шара по экватору (протяженность экватора составляет более 40 тысяч км — прим. ТАСС). Поэтому наш самолет, как и ракета "Сармат", могут полететь в любую точку с нашей территории — вот это они должны понимать", — заключает военный эксперт.

Согласно Книге рекордов Вооруженных сил РФ, 9 июня 2010 года двумя ракетоносцами Ту-160 был поставлен рекорд по дальности и продолжительности полета: они преодолели почти 20 тыс. км за 24 часа 24 минуты. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто. Полет проходил в удаленных районах вдоль северного побережья Канады, над акваторией Северного Ледовитого и нейтральными водами Тихого океанов. Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме базирования Энгельс. Летные экипажи совершили две дозаправки топливом в воздухе от четырех самолетов Ил-78 с аэродромов Тикси и Украинка.

Стратегический ракетоносец Ту-160 и самолет-заправщик Ил-78 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Да, с одной стороны, возможности у нас ограничены — мы понимаем это правильно, — говорит генерал Попов. — У нас, по большому счету, самолетов Ту-160 две эскадрильи. Но не надо забывать, что у нас с десяток полков Ту-95МС и еще плюс Ту-22М3. А сейчас еще и возобновляется постройка Ту-160М2 по указу президента РФ. Да, "начинка" будет другая, но платформа останется та же и может реализовать нам любые задачи, поставленные новым временем".

Роман Азанов