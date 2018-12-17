Словакия подписала соглашения на закупку истребителей F-16V

ЦАМТО, 14 декабря. Министр обороны Словакии Петер Гайдош в присутствии премьер-министра Петера Пеллегрини 12 декабря в канцелярии правительства подписал контрактные документы на приобретение истребителей F-16V для ВВС Словакии.

По информации Минобороны Словакии, Петер Гайдош подписал три одобренные Министерством финансов Словакии письма с предложением и принятием предложения (LOA) о поставке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16V, боеприпасов для них, логистической поддержке и обучении летчиков и технического персонала.

Одновременно было подписано соглашение о промышленном сотрудничестве между Министерством обороны и производителем – корпорацией Lockheed Martin, целью которого является развитие авиапромышленности в Словакии и постепенный переход на обслуживание самолетов силами национальных оборонных компаний.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул важность подписанных контрактов, стоимость которых превышает 1,6 млрд. евро. Закупка названа одним из свидетельств приверженности Словакии к выполнению своих обязательств перед НАТО по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

Соглашение также предусматривает комплексное обучение 22 пилотов и 160 технических специалистов, двухлетнюю логистическую поддержку с момента начала применения самолетов в Словацкой Республике.

Согласно планам, Военно-воздушные силы Словакии получат первый самолет в последнем квартале 2022 года, а все истребители будут поставлены к концу 2023 года. Всего ВВС получат 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72. Самолеты полностью совместимы с системами НАТО и будут оснащены современным оборудованием.

Как сообщал ЦАМТО, первоначально Словакия вела переговоры с компанией Saab о поставке в лизинг или покупке самолетов "Грипен", однако в июне 2016 года министр обороны Петер Гайдош заявил, что шведская сторона ведет переговоры в неприемлемой манере с юридической и правовой точки зрения. Решено было оценить альтернативные варианты поставки. В феврале 2018 года Министерство обороны подтвердило, что также ведет переговоры о возможности покупки американских истребителей F-16. Анализ вариантов предполагалось представить на рассмотрение правительства страны до конца июня 2018 года.

В апреле 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 истребителей F-16V конфигурации Блок.70/72, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость программы поставки, как отмечалось, может составить 2,91 млрд. долл.

В июле 2018 года предложение Министерства обороны о приобретении новых истребителей F-16V утвердило правительство Словакии, что позволило приступить к согласованию условий контракта.

Ранее Министерство обороны Словакии объявило, что национальный директор по вооружениям полковник Владимир Кавицки от имени министерства 30 ноября подписал технические соглашения о начале процедуры замены состоящих на вооружении истребителей. Однако несколько часов спустя в тот же день, 30 ноября, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что подписанные контракты являются недействительными, поскольку не были одобрены Министерством финансов.

Министерство обороны 1 декабря опубликовало пресс-релиз, где заявило, что полностью уважает позицию премьер-министра, согласно которой для подписания финальных соглашений о покупке F-16V необходимо одобрение Министерства финансов. Как было уточнено, 30 ноября стороны подписали "проекты" соответствующих технических контрактов. Таким образом, на согласование всех деталей закупки потребовалось еще две недели.

Словакия, являющая членом НАТО, в настоящее время эксплуатирует 12 самолетов МиГ-29, техническое обслуживание которых осуществляется в рамках контракта с РСК "МиГ", срок действия которого истекает осенью 2019 года. Министерство обороны Словакии склонно продлить контракт с Россией, поскольку в противном случае ВВС останутся без боевых самолетов до начала поставок F-16V. Как сообщалось ранее, в зависимости от запрошенных услуг стоимость нового соглашения с РСК "МиГ" варьируется от 20 до 50 млн. евро (от 25 до 80 млн. долл.).