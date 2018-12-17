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17.12.2018
ЦАМТО

Новейший комплекс понтонного парка ПП-2005 начал поступать на вооружение 2-й общевойсковой армии ЦВО

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ПП-2005
Понтонный парк ПП-2005. Навашино (Нижегородская область), 10.11.2016.
Источник изображения: АО «Окская судоверфь»

ЦАМТО, 14 декабря. Новейший комплекс понтонного парка ПП-2005 на базе автомобиля КамАЗ-63501, который состоит из более чем 40 речных, береговых и моторных звеньев, начал поступать в общевойсковые армии ВС РФ.

Ранее еще четыре таких комплекса были поставлены в войска. Их получали только отдельные инженерные соединения окружного подчинения.

Первой такой комплекс начала получать 2-я общевойсковая армия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в регионах Поволжья. На этой неделе объединение получило первую партию из 15 ед. техники из состава парка ПП-2005, до конца года запланирована поставка полного комплекта. Понтонный парк будет находиться на вооружении инженерных подразделений армии, дислоцированных в Удмуртии.

Комплекс понтонного парка ПП-2005 на базе КамАЗ-63501 является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения. Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях.

В понтонном парке ПП-2005 реализованы новейшие конструктивные решения. В сравнении с понтонным парком ПМП в состав ПП-2005 включены новейшие средства моторизации – моторные звенья, палуба которых оснащена встроенной проезжей частью, а борта – стыковыми устройствами, что позволяет использовать моторные звенья непосредственно в составе моста или парома.

Грузоподъемность моста составляет до 120 т при его длине из комплекта парка 268 м. Данный парк может применяться при скорости течения до 3 м/с и волнении до 3 баллов. Время наводки моста – до 1 часа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

14.12.2018
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КАМАЗ
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