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17.12.2018
ЦАМТО

Испанская компания EXPAL поставит 81-мм минометы СВ Швейцарии

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Огневые испытания система Expal компании EIMOS
Огневые испытания система Expal компании EIMOS в Альмерии, Испания. (IHS Markit / Charles Forrester).
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 14 декабря. Испанская компания EXPAL выбрана Агентством по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse поставщиком 81-мм минометов для Сухопутных войск Швейцарии.

Объявление о выборе EXPAL поставщиком минометов состоялось после проведения Armasuisse тщательных испытаний и сертификации системы. Компания отказалась предоставить дополнительную информацию о контракте.

Закупка осуществляется в рамках инициированной в сентябре 2015 года программы замены минометов калибра 81 мм. Общий бюджет закупки составил 116 млн. швейц. франков (116,6 млн. долл.). Программа разделена на три отдельных транша, включающих покупку минометных стволов, систем управления огнем и систем наблюдения.

Разделив закупку на три подпрограммы, специалисты Armasuisse оценили совместимость и эффективность всех компонентов и определили комбинацию, которая наилучшим образом соответствовала предъявленным требованиям.

По данным журнала Armafolio, приобретение минометов осуществляется одновременно с закупкой новых минометных боеприпасов. Так, новые типы дымовых и осветительных мин прошли испытания в феврале 2017 года после запуска программы в июне 2016 года.

По заявлению компании, с 2010 года EXPAL заключила контракты на поставку минометных систем в 35 стран мира, включая 10 европейских государств.

14.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Испания
Швейцария
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