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17.12.2018
ЦАМТО

Гидрографы Северного флота в 2015-2018 гг. открыли 12 островов

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Гидрографическое судно Северного флота. Архивное фото
Гидрографическое судно Северного флота. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 14 декабря. Гидрографы Северного флота в 2015-2018 годах открыли один пролив, 14 мысов, шесть бухт, 12 островов, площадь которых превышает размеры Княжества Монако.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.

Адмирал отметил, что по итогам арктических гидрографических экспедиций, выполненных в 2015-2018 годах, был подготовлен и передан в Русское географическое общество подробный отчет.

"В нем отражены итоги экспедиционной деятельности, в ходе которой гидрографами Северного флота были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт. В одной из проведенных экспедиций было обнаружено и исчезновение острова Перламутровый (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Площадь открытых островов превысила площадь Княжества Монако", – цитирует "РИА Новости" Н.Евменова.

Говоря об итогах 2018 года, командующий упомянул самый длительный за последние годы арктический поход продолжительностью 70 суток, который совершило гидрографическое судно "Горизонт" с экспедиционной группой на борту. Усилия гидрографов были направлены на проведение океанографических исследований в дальней и ближней морской зоне, в том числе в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, море Лаптевых.

"Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков", – сообщил Н.Евменов. По его словам, "за время экспедиции гидрографами было выполнено свыше 10,5 тыс. км маршрутного промера, около 2 тыс. км общей съемки рельефа дна в районах "белых пятен" Восточно-Сибирского моря, более тысячи километров детальной съемки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий", – отмечает агентство.

"Впервые за многие десятилетия проведено изучение береговой линии на островах архипелага Северная Земля. Благодаря относительно благоприятной ледовой обстановке судно обогнуло архипелаг с востока через мыс Арктический. Аналогичные случаи в мировой практике имеют единичный характер", – подчеркнул командующий.

14.12.2018
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Мыс
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