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17.12.2018
ЦАМТО

Началась подготовка к перелету стратегических ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы в Россию

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Ту-160
Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год.
Источник изображения: Алексей Федосеев/РИА «Новости»

ЦАМТО, 14 декабря. Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш доложил по видеоконференцсвязи главнокомандующему ВКС генерал-полковнику Сергею Суровикину о выполнении полетов двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Карибского моря.

Он отметил что, 10 декабря был совершен трансатлантический беспосадочный перелет пары самолетов Ту-160 командования дальней авиации с аэродрома Оленья на аэродром Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. Полет проходил над акваториями Атлантического океана, Норвежского и Карибского морей на высотах 10000-11000 м. Время полета составило13 ч 15 мин. Протяженность маршрута – 10459 км. Над акваторией Норвежского моря отмечено сопровождение истребителями иностранных государств. Нарушений режима полета не выявлено.

В целях обеспечения указанного перелета и доставки передовой команды 9 декабря был осуществлен перелет двух самолетов сопровождения Ан-124 и Ил-62 с аэродрома Чкаловский на аэродром Майкетия.

В соответствии с утвержденным планом 12 декабря был выполнен полет стратегических ракетоносцев в Карибском регионе. Полет проходил на высотах 8000-9000 м. Метеорологические условия были простые. Отказов авиационной техники не было, задачи выполнены, сопровождение истребителями иностранных государств не осуществлялось.

Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поставил задачу: организовать подготовку к перелету к местам постоянного базирования и выполнить его в соответствии с утвержденным решением.

Справочно:

В рамках плановой международной деятельности 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. В ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тыс. км.

На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В торжественной встрече российских экипажей принял участие министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

На аэродроме Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели совместные занятия по подготовке авиационных экипажей и авиационной техники к выполнению полетов.

В целях обмена опытом подготовки летного состава экипажи двух стран изучили район проведения полетов в зоне аэропорта Майкетия, вопросы взаимодействия с руководителем полетов, терминологию радиообмена, после чего летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полета составила около 10 ч. На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий.

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

14.12.2018
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Страны
Венесуэла
Норвегия
Россия
Продукция
F-16
Ан-124
Су-30
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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