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17.12.2018
ЦАМТО

Более 50% техники на Северном флоте составляют самые современные образцы

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Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото
Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 14 декабря. Более 50% техники на Северном флоте составляют самые современные образцы, в 2019 году флот будет принимать в состав новые надводные корабли и подводные лодки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.

Как отметил командующий, в 2018 году на Северный флот поступила принципиально новая техника, которая ранее не эксплуатировалась в Вооруженных силах России.

В начале года прибыло первое уникальное судно, предназначенное для комплексных действий в Арктике – ледокол "Илья Муромец". В апреле состав флота пополнило многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус". Осенью в главную базу флота прибыли два боевых корабля: фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен".

"Северному флоту повезло, мы получили три новых крана, четвертый приходит в декабре – это современнейшие краны. Два многофункциональных судна, буксиры, "Эльбрус", "Илья Муромец", строится танкер. Для нас строится одно спасательное судно. На следующий год будем принимать в состав новые надводные корабли и подводные лодки… У нас более 50% – самой современной техники. Думаю, мы на следующий год подойдем с другими процентами", – цитирует "РИА Новости" Н.Евменова.

14.12.2018
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