Воздушно-десантные войска получили более 30 модернизированных минометов различного типа

ЦАМТО, 14 декабря. Воздушно-десантных войска (ВДВ) получили более 30 модернизированных минометных комплексов калибра 120-мм 2С12А "Сани" и 82-мм 2Б25 "Галл".

Современные минометные комплексы поступили на вооружение ВДВ в соответствии с государственным оборонным заказом.

Ведя стрельбу из миномета 2С12А "Сани", расчет способен быстро переносить огонь и направление стрельбы, используя практически любые подходящие по калибру мины отечественного и зарубежного производства.

Бесшумный, бездымный и беспламенный миномет 2Б25 "Галл" может вести огонь специальными минами по навесной траектории по наблюдаемым целям и с закрытой позиций. Расчет из двух человек может перемещать сверхлегкий миномет в труднодоступные места и скрытно вести огонь с грунтов различной твердости, в любое время дня и ночи.

Поступившие современные минометные комплексы значительно увеличат огневую мощь подразделений ВДВ, действующих в отрыве от основных сил, и усилят эффект неожиданности применения минометного огня, сообщает пресс-служба Западного военного округа.