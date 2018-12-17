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17.12.2018
ЦАМТО

Воздушно-десантные войска получили более 30 модернизированных минометов различного типа

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Минометный комплекс 2С12А
Минометный комплекс 2С12А.
Источник изображения: rg.ru / Алексей Брусилов

ЦАМТО, 14 декабря. Воздушно-десантных войска (ВДВ) получили более 30 модернизированных минометных комплексов калибра 120-мм 2С12А "Сани" и 82-мм 2Б25 "Галл".

Современные минометные комплексы поступили на вооружение ВДВ в соответствии с государственным оборонным заказом.

Ведя стрельбу из миномета 2С12А "Сани", расчет способен быстро переносить огонь и направление стрельбы, используя практически любые подходящие по калибру мины отечественного и зарубежного производства.

Бесшумный, бездымный и беспламенный миномет 2Б25 "Галл" может вести огонь специальными минами по навесной траектории по наблюдаемым целям и с закрытой позиций. Расчет из двух человек может перемещать сверхлегкий миномет в труднодоступные места и скрытно вести огонь с грунтов различной твердости, в любое время дня и ночи.

Поступившие современные минометные комплексы значительно увеличат огневую мощь подразделений ВДВ, действующих в отрыве от основных сил, и усилят эффект неожиданности применения минометного огня, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

14.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
Компании
Минoбороны РФ
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