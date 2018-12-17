В Нью-Дели прошло заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству

ЦАМТО, 14 декабря. В Нью-Дели 13 декабря прошло заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством глав военных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Нирмалы Ситхараман.

"Москва и Дели выходят на договоренности, которые важны для обеспечения национальной безопасности Индии", – сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. – "Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе встреч президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, завершается согласование ряда важных документов, необходимых для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Индии".

На заседании отмечалось, что ВТС между Индией и Россией является ключевой составляющей стратегического партнерства. Были намечены первоочередные задачи укрепления двустороннего военного сотрудничества. Основой его развития являются совместные мероприятия боевой подготовки – учения под эгидой ШОС "Мирная миссия", "Индра", Армейские международные игры, подготовка индийских специалистов в российских военных вузах и другие.

Также в ходе заседания комиссии были обсуждены планы по налаживанию в Индии выпуска автоматов Калашникова, производству вертолетов Ка-226Т.

"Обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т. Детально рассмотрели шаги по налаживанию выпуска автоматов Калашникова в Индии в 2019 году", – сказал Александр Фомин, добавив, что было уделено "пристальное внимание качеству послепродажного обслуживания".

"Подписали соглашение о создании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое позволит завершить реструктуризацию межправкомиссии и наладить более тесное взаимодействие в военной сфере", – цитирует А.Фомина Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.