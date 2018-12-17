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17.12.2018
ЦАМТО

В Бурятии сдана новая взлетно-посадочная полоса аэродрома "Байкал"

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Аэропорт «Байкал»
Аэропорт «Байкал».
Источник изображения: ГТРК "Бурятия"

ЦАМТО, 14 декабря. В Улан-Удэ специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэродрома "Байкал".

Полоса длиной в 3,4 км оборудована современной светосигнальной системой и водосточно-дренажной сетью. Это гарантирует всепогодную эксплуатацию. ВПП способна принимать все типы воздушных судов, в том числе "Боинги" и тяжеловесные самолеты типа Ан-124 "Руслан".

В рамках масштабной реконструкции аэропорта "Байкал" военные строители также возвели новые объекты метеорологического обеспечения, смонтировали современные системы энергоснабжения и связи.

Строительство взлетно-посадочных полос требует специфических навыков и опыта, особого контроля качества материалов и строгого соблюдения сроков многих производственных процессов.

"Строительство шло в нелегких климатических условиях. В оперативном режиме поставляли строительные материалы и технику. Старались наращивать темп, потому что реконструкция аэропорта – это один из важных, приоритетных проектов в регионе", – отметил заместитель генерального директора ФГУП "ГВСУ №7" Игорь Кондрашов.

В 2019 году предстоит возвести аварийно-спасательную станцию аэропорта "Байкал", рулежную дорожку и очистные сооружения, которые уже находятся в высокой степени готовности. Все работы планируется завершить в первом полугодии.

Это уже вторая ВПП, сданная в этом году. Ранее, месяц назад, новая взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек в Республике Крым приняла первый самолет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

14.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Компании
Минoбороны РФ
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