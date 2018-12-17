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17.12.2018
РИА Новости

Войска ДНР привели в полную боевую готовность

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ДНР
ДНР.
Источник изображения: Gleb Garanich/Reuters

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Воинские подразделения самопровозглашенной ДНР приведены в полную боевую готовность и полностью укомплектованы личным составом, техникой и боеприпасами на случай наступления ВСУ, заявил замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что артиллерийские расчеты готовы занять подготовленные позиции и открыть огонь по наступающему противнику. По его словам, критически важные объекты усилили с помощью средств ПВО.

"Проведен комплекс мероприятий по рассосредоточению запаса материальных средств, а также созданию схронов вооружения и боеприпасов на всей территории республики для ведения тотального сопротивления", – отметил замначальника Народной милиции ДНР.

Басурин добавил, что на юге республики созданы отряды дружинников для отражения возможной атаки украинских силовиков на этом участке.

"Выражаем особую благодарность гражданам нашей республики, которые по зову своего сердца прибыли в населенные пункты Новоазовск, Тельманово, Комсомольское, Старобешево и сформировали народные дружины", – добавил он.

Замначальника народной милиции указал на готовность жителей ДНР препятствовать продвижению бронетехники украинских силовиков и незаконному введению в зону конфликта контингента НАТО под видом миротворцев.

Подразделения сформированы исключительно благодаря личной инициативе граждан республики, подчеркнул Басурин. Отряды будут подчиняться военному командованию ДНР.

По его данным, ВСУ усилили все виды разведки на мариупольском направлении, подразделениям ДНР удалось уничтожить шесть разведывательных беспилотников.

Ранее в ДНР сообщили, что подразделения ВСУ готовят массированный удар на юге Донецкой области с применением тяжелой бронетехники. Кроме того, планируется использование артиллерии и реактивных систем залпового огня. По информации разведки, наступление запланировано на 14 декабря. Итогом операции должно стать взятие под контроль границы с Россией. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ополченцы готовы к отражению атаки.

14.12.2018
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