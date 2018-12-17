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17.12.2018
Вестник Мордовии

Противотанкистам ВСУ не помогут "модернизированные" пушки МТ-12 "Рапира"

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100-мм противотанковые пушки
100-мм противотанковые пушки МТ-12 ВС Украины.
Источник изображения: Ukrmilitary Pages

Задолго до событий на Донбассе украинские эксперты называли 100-мм противотанковые пушки МТ-12 устаревшими. Однако ВСУ не спешило снимать их с вооружения. С началом горячей фазы гражданского конфликта "Рапиры" были брошены в бой.

К удивлению многих, кроме обычных орудия, у украинских артиллеристов засветились совсем уж редкие - МТ-12Р с радиолокационными прицелами "Рута". Однако даже такое навороченное оружие не помогло карателям. Во время боевых действий в районе населенного пункта Георгиевка ополчению удалось захватить 4 этих орудия.

В настоящее время "Рапиры" продолжают оставаться на вооружении ВСУ. Несколько месяцев назад сообщалось, что эти пушки стали модернизировать. Но, судя по последним снимкам, появившимся в Сети, "модернизация" заключается лишь в нанесении модного пиксельного камуфляжа, который вряд ли сильно поможет во время операций в зимних условиях. В современном бою такая пушка и ее расчет "проживет" лишь несколько минут, возможно, даже не успев сделать ни одного выстрела.

Дмитрий Лемешко

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Украина
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