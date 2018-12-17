В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии

Низкая эффективность комплексов "Панцирь-С1", прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, объясняется тем, что данные зенитные ракетно-пушечные системы лишены радара, способного выявлять небольшие цели, перемещающиеся на малых скоростях, заявил War Is Boring военный эксперт Майкл Кофман.

"Он ("Панцирь-С1" — прим. "Ленты.ру") не был создан для этого. Каковы доказательства того, что "Тор" работает лучше? Ну, есть одна статья, в которой, кажется, очень положительно говорилось о "Торе" и крайне негативно — о "Панцире"", — заявил специалист.

По мнению Кофмана, при обсуждении "Панцирь-С1" необходимо обратить внимание на конкуренцию между производителями военной техники и общий контекст сложившейся ситуации, хотя "факты могут поддержать общий вывод".

Таким образом американское издание отреагировало на то, что в ноябре российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook перепечатку публикации о бесполезности "Панцирь-С1", прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в отличие от "Тор-М2У", а спустя сутки удалил ее.

В июле War Is Boring написало, что российские территории восточнее Урала беззащитны перед американской, японской и китайской угрозами.