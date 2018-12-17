Войти
17.12.2018
Lenta.ru

В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину

791
0
0
Старт ракеты "Булава"
Старт ракеты "Булава".
Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в "Военно-промышленном курьере" член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков.

Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) "Вега". "Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика", — отмечает эксперт.

По его мнению, модернизация РТС прекратилась с завершением испытаний мобильной версии первой российской межконтинентальной ракеты РТ-2ПМ2 "Тополь-М", которая была принята на вооружение в 2004 году всего после четырех опытных пусков. "То есть благодаря качественной полигонной базе и точности средств измерения хватило всего четырех пусков ракеты, что сэкономило средства, силы и время", — пишет специалист.

Согласно Гладкову, системы "Вега", расположенные в Мирном, Северодвинске, Воркуте, Норильске и Якутске, которые полностью обеспечивали испытательную трассу Мирный — Камчатка, были сняты с вооружения и утилизированы. "Не нашлось замены и оптическим средствам КТС (кинотеодолитная станция — прим. "Ленты.ру"), ФРС (фоторегистрирующая станция — прим. "Ленты.ру"), сыгравшим важную роль при полигонных испытаниях ракетных комплексов. С тех пор прошло почти 15 лет. Что в итоге?" — задается вопросом эксперт.

По его мнению, сложившаяся ситуация в первую очередь отразилась на полигонных испытаниях Р-30 "Булава". "Несовершенство лабораторно-испытательной базы полигонов пришлось компенсировать увеличением числа опытных пусков", — пишет инженер.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Испытания оружия начались в 2004 году. Р-30 "Булава", согласно источнику ТАСС, принята на вооружение ВМФ России в 2018 году. Из 32 пусков ракеты семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2ПМ2 "Тополь-М" начались в 1994 году. В 2000-м на вооружение была принята ракета шахтного базирования, в 2004-м — мобильного. Из 17 пусков РТ-2ПМ2 "Тополь-М" неудачным был только один. На основе РТ-2ПМ2 "Тополь-М" была разработана ракета мобильного и шахтного базирований с разделяющейся головной частью PC-24 "Ярс", первый пуск которой состоялся в 2007 году. Такие ракеты запускались семь раз. Все старты были признаны успешными.

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
28.03.2017
Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
18.02.2015
Носители мира — часть I
07.10.2014
Приближение к паритету
20.06.2011
Перспективная МБР – жидкостная или твердотопливная
28.01.2010
"Ракетные планы" России: амбиции и реалии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
  • 16.12 12:19
  • 11
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник