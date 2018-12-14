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14.12.2018
Warspot

NEMO: теперь и на воде

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Fast Supply Vessel с миномётной системой NEMO.
Fast Supply Vessel с миномётной системой NEMO.
Источник изображения: patria.fi

Тяжёлый мобильный миномёт NEMO (NEw MOrtar) успешно был испытан в новой роли. Вчера, 12 декабря портал navyrecognition.com сообщил о том, что финская компания Patria испытала свой "контейнерный миномёт" на быстроходном транспортном судне Fast Supply Vessel.

Испытания проходили в ноябре у побережья Швеции и завершили общий цикл тестирования боевой системы Patria NEMO Container. В ходе проверки установка с мобильным миномётом была установлена на судне быстрого снабжения и отстрелялась по береговым целям в различных режимах, в том числе на ходу.

В компании Patria указывают, что испытания прошли успешно. Теперь NEMO может также использоваться в качестве быстромонтируемой системы вооружения на суднах и кораблях, обеспечивая огневую поддержку амфибийным силам.

Испытания NEMO на судне.

Система NEMO внешне выглядит как стандартный двадцатифутовый (шестиметровый) грузовой контейнер. От контейнера 120-мм миномётная установка унаследовала габариты и системы крепления, что позволяет перевозить её на грузовиках и кораблях. Несмотря на мобильность, NEMO является полностью автономной системой и может работать, будучи установленной на палубе корабля, грузовой машине, или же прямо с земли.

Система NEMO весит 10 т (без боеприпасов), внутри пуленепробиваемого контейнера помещается боекомплект из ста мин калибра 120 мм. Максимальная скорострельность системы — 10 выстрелов в минуту. Боевой расчёт состоит из трёх человек и размещается внутри контейнера.

13.12.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Продукция
Nemo
Компании
Patria
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