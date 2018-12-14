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14.12.2018
Российская газета

Убийцы танков: БМП-3 и Т-15 вооружили комплексами "Атака"

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БМП-3М
БМП-3М.
Источник изображения: Алексей Моисеев / rg.ru

Современный российский противотанковый комплекс "Атака" становится все более востребован у разработчиков и производителей бронетанковой техники.

Еще недавно этот ПТРК применялся только на "истребителях танков" - боевых машинах 9П149М "Штурм-СМ", а также на нижнетагильских БМПТ и БМПТ-72. Сейчас же его можно увидеть и на других образцах техники.

Например, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" впервые был представлен образец БМП-3М с пусковой установкой для двух ракет 9М120-1. Эти сверхзвуковые 130-мм ракеты с радиокомандным и лазерным наведением могут поражать цели на дистанции в 6000 м. Они оснащены кумулятивными тандемными боевыми частями, способными пробивать 800 мм брони за динамической защитой. Также имеются осколочно-фугасные и объемно-детонирующими варианты боеголовок. Модернизированная боевая машина вызвала большой интерес у российских и зарубежных специалистов.

В этом году, уже на "Армии-2018" был продемонстрирован новый вариант тяжелой боевой машины пехоты Т-15, созданной на платформе "Армата". Новый боевой модуль с 57-мм автоматическим орудием также был оборудован двумя "Атаками".

Кроме того, такие комплексы найдут применение на колесных бронетранспортерах БТР-82А и их радикальной модернизации БТР-87.

В настоящее время эти противотанковые системы продолжают совершенствоваться. Они становятся еще более дальнобойными, также растет бронепробиваемость. Благодаря этому российские ПТРК будут способны уничтожать самые современные зарубежные танки.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

13.12.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Атака
БМП-3
БМП-3М
БМПТ Рамка-99
БТР-82
БТР-82А
БТР-87
Т-15
Терминатор-2
Штурм
Проекты
АРМИ-20XX
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