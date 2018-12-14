Действия США в ЕС могут заставить Россию принять новую ядерную доктрину

Размещение американских ракет средней дальности в Европе может привести к принятию Россией доктрины упреждающего ядерного удара. Такое опасение выразил журнал The National Interest в среду, 12 декабря.

Аналитики издания считают, что Россия может вернуться к системе "Периметр", или "Мертвая рука", которая будет "более смертоносной, чем когда-либо".

Эти опасения вызваны тем, что, по словам экс-начальника главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковника Виктора Есина, в случае развертывания в Европе баллистических ракет средней дальности у американских военных появится возможность уничтожить основную массу российских ракетных комплексов и "Периметр" перестанет выполнять свою главную функцию — автоматического ответного удара.

7 ноября издание The National Interest сообщило, что России достаточно лишь малой доли из имеющихся в арсенале 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования для того, чтобы полностью уничтожить США. По словам авторов материала, на сегодняшний день у Америки просто нет системы, способной отразить подобные атаки.