Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году

Строительство фрегатов проекта 11356 "Буревестник" для военно-морских сил Индии планируется возобновить в 2019 году. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщили в пресс-службе АО "Прибалтийский судостроительный завод".

"Планируем начать в следующем году", — цитирует сообщение телеканал "Звезда".

11 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что на сегодняшний день корабли находятся в наполовину построенном состоянии. Строительство фрегатов было остановлено из-за отказа Киева поставлять газотурбинные установки.

Фрегаты проекта 1356Р/М дальней морской зоны для Военно-Морского Флота России предназначены для борьбы с кораблями и подводными лодками. Кроме того, они способны как самостоятельно, так и в составе соединения отражать атаки с воздуха.

В настоящий момент в составе Черноморского флота приняты три корабля проекта: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".