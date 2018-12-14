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14.12.2018
Известия.ru

Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году

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Три фрегата проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии
Три фрегата проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии - слева направо: F 51 Trikand, F 44 Tabar и F 45 Teg.
Источник изображения: ВМС Индии

Строительство фрегатов проекта 11356 "Буревестник" для военно-морских сил Индии планируется возобновить в 2019 году. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщили в пресс-службе АО "Прибалтийский судостроительный завод".

"Планируем начать в следующем году", — цитирует сообщение телеканал "Звезда".

11 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что на сегодняшний день корабли находятся в наполовину построенном состоянии. Строительство фрегатов было остановлено из-за отказа Киева поставлять газотурбинные установки. 

Фрегаты проекта 1356Р/М дальней морской зоны для Военно-Морского Флота России предназначены для борьбы с кораблями и подводными лодками. Кроме того, они способны как самостоятельно, так и в составе соединения отражать атаки с воздуха.

В настоящий момент в составе Черноморского флота приняты три корабля проекта: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". 

 

13.12.2018
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Индия
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ОСК
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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1 комментарий
№1
14.12.2018 11:55
А давайте подумаем над таким вопросом :А позволят ли американцы продать хохлам ГТУ 11356 для Индии? С какой стати они, американцы, заинтересованы чтобы РФ получили два миллиарда долларов?
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