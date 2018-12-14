Прощай, Венесуэла: когда Ту-160 вернутся в Россию

США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы

В Белом доме заявили, что российские Ту-160 вернутся из Венесуэлы обратно в Россию. Пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс отметила, что вылет состоится в пятницу и что об этом рассказали российские представители. Ранее в Пентагоне назвали визит самолетов ВКС РФ в Южную Америку "разбазариванием госсредств".

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь" должны вернуться в РФ в пятницу, 14 декабря, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сославшись на российские официальные лица. Об этом пишет The Hill.

"Мы поговорили с представителями России и были проинформированы, что их военный самолет, приземлившийся в Венесуэле, вылетит в пятницу и вернется в Россию", - отметила Сандерс.

Одновременно с этим в сети была опубликована видеозапись полета ракетоносца Ту-160 ВКС РФ над Карибским морем, передает ФАН. На кадрах съемки запечатлена приборная панель Ту-160, вид на острова Вест-Индии из иллюминатора и приземление самолета в международном венесуэльском аэропорту Майкетия.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также сообщил, что Каракас планирует продолжить принимать военные самолеты других государств в ближайшие месяцы.

"Самолеты прилетают и будут прилетать в ближайшие месяцы", - заявил Мадуро на пресс-конференции. Президент Венесуэлы подчеркнул, что прилет самолетов ВКС России соответствует планам сотрудничества двух стран.

Трансатлантический перелет российской авиагруппы в Венесуэлу не мог не привлечь внимание других латиноамериканских стран и Соединенных Штатов. Глава американского Госдепартамента Майкл Помпео заявил в своем твиттере, что отправка российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле является "разбазариванием государственных средств" России.

Руководитель Госдепа также обвинил власти двух стран в подавлении свобод и прав своих граждан, которые "страдают", пока через океан летают бомбардировщики.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец полагает, что внешнеполитическими темами США могут отвлекать внимание от внутриполитических проблем, сообщает НСН.

"Внешнеполитический вопрос может красиво обыгрываться прессой, властью. Помпео сделал красивое заявление о перелете российских военных самолетов в Венесуэлу. Да, это демонстрация силы, но какая-нибудь угроза в этом есть? А дальше Помпео говорит, что это два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства. На чем основываются обвинения в коррумпированности? Где доказательства, что они коррумпированные? Тут же следует заявление о нарушении прав человека на Кубе. Активность правительства США ставит целый ряд вопросов", - заявил эксперт-международник.

В МИД России прокомментировали комментарий Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле. По мнению российских дипломатов, это заявление выходит за рамки приличия и является проявлением крайнего непрофессионализма.

"Мы, конечно, понимаем, что формат "твитов" обычно никого в США ни к чему не обязывает, каждый пользователь волен высказываться, как заблагорассудится, и сам решает, выходить ли ему за рамки элементарных приличий. Однако в данном случае речь идет об официальном лице, так что такое явное пренебрежение нормами дипломатической этики нельзя считать "проходным эпизодом", - заявили в МИДе.

10 декабря, два стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на аэродроме Майкетия в венесуэльском штате Варгас. Кроме того, в южноамериканскую страну прибыли тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и военно-пассажирский лайнер Ил-62, способный перевозить на своем борту до 170 человек.

Путь авиаотряда пролегал над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, самолеты преодолели Полярный круг и экватор. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны РФ, причем российские летчики преодолели более 10 тыс. км.

Стоит отметить, что Ту-160 уже не в первый раз в Венесуэле. Российские бомбардировщики прилетали в эту страну в 2008 году и спустя пять лет - в середине осени 2013 года.

Приземлившийся на этой неделе отряд встречал на земле министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, по словам которого, прибывшие в страну самолеты ВКС России будут участвовать в совместных оперативных полетах с венесуэльскими пилотами.

"Мы готовимся защищать Венесуэлу до последней капли крови, когда это потребуется, и это мы будем делать с нашим друзьями, отстаивающими уважительные отношения между государствами", - заявил Падрино Лопес.

По словам посла России в Венесуэле Владимира Заемского, сотрудничество в военной сфере между Москвой и Каракасом развивается в последнее время весьма активно. Об этом дипломат заявил в эфире венесуэльского государственного телевидения после прибытия в страну российской авиации.

Накануне экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели совместные учения на аэродроме Майкетия. Военные летчики изучили район полетов, проработали механизмы взаимодействия, а также провели практические тренировки и выполнили полетные задания. Российско-венесуэльские учения проводились для обмена опытом в подготовке личного состава авиаторов. Кроме того, были разыграны учебно-боевые задания.

Ярослав Медведев