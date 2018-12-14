"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
Арестованный командир украинского катера отказался давать показания
Командир катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный в результате инцидента в Керченском проливе за нарушение российской границы, отказался давать показания и объявил себя и свой экипаж военнопленными. Кроме того, он потребовал освободить своих матросов - Мокряк заявил, что они лишь выполняли его приказы.
Командир украинского военного катера "Бердянск" Роман Мокряк, находящийся под арестом в России из-за нарушения госграницы в Керченском проливе, отказался давать показания. Об этом заявил адвокат украинского офицера Илья Новиков в своем фейсбуке.
"Мокряк требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - сообщил адвокат.
По словам Новикова, украинский морской офицер заявил, что находившиеся на борту его катера матросы исполняли его приказы, и поэтому никакой ответственности за инцидент нести не должны.
Роман Мокряк - тот самый офицер ВМС Украины, который в октябре 2017 года предложил атаковать корабли Черноморского флота России с помощью тактики "волчьей стаи".
"Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что, по крайней мере, один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого", - пригрозил Мокряк.
Накануне НСН сообщила, что командир еще одного из задержанных в Керченском проливе кораблей, офицер ВМС Украины Денис Гриценко отказался давать показания и признавать вину. Более того, он назвал себя военнопленным. Об этом рассказал адвокат моряка Николай Полозов. По его словам, этой позиции придерживаются все украинские матросы и командиры.
"Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента", - добавил адвокат.
3 декабря матросам и офицерам ВМС Украины, а также сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным в Керченском проливе, были предъявлены обвинения. Все участники инцидента обвиняются в незаконном пересечении границы по ч. 3 ст. 322 УК России.
Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января двенадцать украинских моряков, задержанных ранее российскими пограничниками в Керченском проливе при нарушении госграницы РФ. В СИЗО будут содержаться Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, а также командир украинского малого артиллерийского бронекатера "Бердянск" Роман Мокрюк.
Сейчас украинские матросы и офицеры находятся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Как сообщает ФАН со ссылкой на МИД Украины, состояние украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками 25 ноября за нарушение госграницы, является удовлетворительным.
Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.
Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В Госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.
На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.
Спустя две недели президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что действия России можно расценивать как "войну".
"Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент, и не кризис. Ваши военные корабли под российским флагом атаковали украинское военное судно в нейтральных водах", - заявил Порошенко на английском языке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам "сложно возразить" на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе.
По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на G20 хронологию развития ситуации. Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение. Глава РФ рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Путин отметил, что это подтверждают показания моряков.
Ярослав Медведев
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Действительно, они же приказ выполняли. Они на службе, значит военнопленные.
Нам надо 25 000 военнопленных и их командиров там же буграми на строительство Северного Широтного Хода 800км, кто не любит Севера, тех на строительство Беломорканал-2(Каспий-Персидский залив 800км). Деньги приличные заработают за 5 лет(5 млн.руб) на дорогой коттедж под Киевом или на Черном Море. Им разрешат кричалки и скакания на работе и отдыхе в бараке.
Я не узнаю киевлян....
и это ещё мне хватило ума не впереться в территориальные воды США...и не игнорировать требования амерской береговой охраны остановится...
Действительно, они же приказ выполняли. Они на службе, значит военнопленные. Там Женевская конвенция о военнопленных, по-моему, должна иметь место.а кстати...а какой приказ, конкретно, они выполняли?...почему ВМСУ говорят, что он засекречен?...
а зачем в экипажах были сотрудники СБУ?...типо надо заград.отряд?...что бы моряки просто выполняли приказ?
Да, здесь забыли написать, что их москали пытают и морально унижают - этот командир уже не может слушать "Русское радио" и смотреть по телевизору 1 канал (это ранее сообщал тот же адвокат)... Кто не понял - это ирония...
А так, я что-то не помню, что на Нюрнбергском трибунале кому-то помогла отговорка, что он исполнял чей-то приказ...
Может их выпустить, как Савченко.
Всему свое время. Посидят, ТВ посмотрят, сравнят. А потом уже в парламент.
А так, я что-то не помню, что на Нюрнбергском трибунале кому-то помогла отговорка, что он исполнял чей-то приказ...да вот как раз...таки реально наказания получили только те, кто приказы подписывал...условно, Геринг приказал своим люфтваффе бомбить и гражданские объекты, для устрашения...это типо преступный приказ...Герингу за это виселица...а вот лётчику кто скинул бомбу ничего за это не было...был приказ...он выполнил...претензий к нему нет...он военнопленный...да и всё...если жив остался после войны...
вроде бы и Дёницу таки чо то смогли вменить....типо он разрешил своим подводникам топить все суда(даже под нейтральным флагом и без досмотра), которые заходили в порты Британского содружества...вроде бы это пиратство...а вот командирам лодок за это ничего не было...
даже подразделения войск СС...и то, фактически, не были признаны преступной организацией в Нюрнберге...их только по национальным законодательствам преследовали...у нас...и за бугром...и то, как коллаборационистов, как правило, а не по факту исполнения приказов...
короче, получат эти не братья решение суда российского...сколько вот у нас дают за незаконное пересечение границы...да и обменяют их...
..Герингу за это виселица...а вот лётчику кто скинул бомбу ничего за это не было...был приказ...он выполнил...претензий к нему нет...он военнопленный...да и всё...если жив остался после войны...Там летчиков судили? Не знал. (ирония). Не смешно.
даже подразделения войск СС...и то, фактически, не были признаны преступной организацией в НюрнбергеВы, хотя бы, Вики почитали, в своём заблуждении.
Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо[13] и руководящий состав нацистской партии.
Действительно, они же приказ выполняли. Они на службе, значит военнопленные
1. Они нарушили границу другой страны и должны нести ответственность предусмотренную законом этой страны. Они не могли этого не знать.
Суд должен учесть, что они действовали под давлением командира и учесть это обстоятельство при вынесении приговора.
Командир должен получить больше, в том числе за создание преступного сообщества, подчиненные меньше.
2. С какого такого перепуга военный преступник стал военнопленным?
С кем это Украина находится в состоянии войны? А другая сторона знает об этом?
Полнейшая чушь. Даже не следует это обсуждать на уважаемом форуме.
Их надо судить, дифференциально посадить, а потом по одному выпускать, заявляя каждый раз о любви к ближнему.
там летчиков судили? Не знал. (ирония). Не смешно.ну Геринг был лётчиком, когда то...и относительно не плохим...его осудили потому что он отдавал приказы...были его подписи...если бы ему Гитлер приказ...то оснований бы не было осудить Геринга...
так что, в Нюрнберге доказанная фраза "я выполнял приказ"...вполне бы избавила от наказания...там осудили тех кто приказывал, а не тех кто исполнял...
Вы, хотя бы, Вики почитали, в своём заблуждении.я вам написал...подразделения войск СС...так называемые waffen SS...огранизация СС была очень крупная и разветвлённая...у неё была даже свои собственные войска...всех кто там служил(немцев по призыва и добровольцев) никакими преступниками в Нюрнберге не признали...как раз таки..."мы выполняли приказ"....мда?...ну и ладно тогда...отправляйтесь в общий лагерь для военнопленных...да и ладно
ну так и вот...если взять для примера какого-нибудь шарфюрера войск СС из 5ой танковой дивизии СС...то вот его, автоматически, никто преступником не признавал...если он был немец...но там(в этой же дивизии) служили и добровольцы например из Бельгии...вот их преследовали, но, по национальному законодательству, просто за сам факт подписания контракта...и у нас прибалтов и хохлов служивших в ваффен СС преследовали ...просто потому что они там служили(как лиц сотрудничавших с немцами) ...только для них фраза "я исполнял приказ" никак им не помогала...но на национальном уровне, а не на уровне международного трибунала...поэтому полно бывших украинских эссесовцев было в Канаде, к примеру...и местные полицаи к ним не имели претензий...
так что...полно народу именно в Нюрнберге "соскочили" со словами "я выполнял приказ"...
полно народу именно в Нюрнберге "соскочили" со словами "я выполнял приказ"...
Народ бывает разный и попадание в ряды СС происходит по разному.
Если прибалт, не попавший в советскую прибалтику служил в СС, то это одно дело, но если он был гражданином СССР, то это совсем другой коленкор. В этом случае он предатель и изменник родины. За это расстрел без всяких проволочек. Власовцев расстреливали не спрашивая как они попали в вермахт.
В ряде стран есть ответственность их граждан за сотрудничество с немецкими оккупантами. Так бельгиец, служивший в вермахте, или даже сотрудничавший с ним в другой форме, подлежит суду.
Народ бывает разный и попадание в ряды СС происходит по разному.И чем же прибалт, отличается от хохла или дойче, если все они служили в СС? Как демоны разного вида отличаются друг от друга? Окрасом? Черное, политическое СС, ни чем не отличается от зеленого "военного" СС. Нюрнберг это доказал. Это разные подразделения одной преступной организации. До сих пор успешно действующей организации, в отличии от КПСС.
Если прибалт, не попавший в советскую прибалтику служил в СС, то это одно дело, но если он был гражданином СССР, то это совсем другой коленкор. В этом случае он предатель и изменник родины. За это расстрел без всяких проволочек. Власовцев расстреливали не спрашивая как они попали в вермахт.