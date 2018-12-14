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14.12.2018
РИА Новости

В МИД прокомментировали сообщения о наличии в Крыму ядерного оружия

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Здание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сообщения о ядерном оружии в Крыму - измышления и фейки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга она прокомментировала статью британца, еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга в газете Gurdian относительно ситуации в Керченском проливе, который утверждал, что Россия готовилась к "захвату судов в Азовском море", для чего распространяла лживые обвинения против Украины, в том числе относительно попыток Украины заразить море холерой и ввезти ядерную бомбу в Крым.

"Что касается измышлений про "ядерную бомбу в Крыму", то оставим их на совести Кинга (члена Еврокомиссии. - Прим. ред.), который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека этот выброс фейка", - сказала Захарова в ходе брифинга.

13.12.2018
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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
ЯО
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