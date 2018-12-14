Словакия подписала соглашения о приобретении 14 американских истребителей F-16V

Как сообщило министерство обороны Словакии, 12 декабря 2018 года министр обороны Словакии Питер Гайдош подписал в присутствии премьер-министра Словакии Петара Пеллегрини в канцелярии правительства Словацкой Республики в Братиславе соглашения и контрактные документы на приобретение для ВВС Словакии 14 американских истребителей Lockheed Martin F-16V Viper Block 70/72 (12 одноместных и двух двухместных). Cтоимость закупки составит более 1,6 млрд евро, что делает ее крупнейшим оборонным контрактом в истории независимой Словакии.

Изображение истребителя Lockheed Martin F-16V Block 70 Viper с опознавательными знаками ВВС Словакии (с) Lockheed Martin

Министр обороны Словакии подписал с американскими представителями окончательное соглашение на закупку F-16V в форме обмена между правительствами письмами (Letters of Offer and Acceptance - LOA) по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) и три соответствующих отдельных детальных соглашения по линии FMS. Также было подписано отдельное соглашение о промышленном сотрудничестве между министерством обороны Словакии и производителем самолетов F-16V корпорацией Lockheed Martin относительно участия словацкой промышленности в техническом обслуживании приобретаемых самолетов.

Самолеты F-16V для Словакии будут изготовлены на предприятии Lockheed Martin в Гринвилл (штат Южная Каролина), куда американская корпорация переносит производство F-16 с завода в Форт-Уорт (штат Техас), и где серийный выпуск этих машин будет начат в 2022 году (первые серийные F-16V новой постройки будут изготовлены там для Бахрейна). Словакия получит первый из 14 заказанных F-16V в четвертом квартале 2022 года, а поставки всех словацких самолетов будут завершены к концу 2023 года. В составе ВВС Словакии F-16V заменят 12 истребителей МиГ-29 (включая два МиГ-29УБ) в составе Тактического крыла имени генера-майора Отта Шмика (Taktické krídlo generálmajora Otta Smika) на авиабазе Слиач (аэродром Три Дуба) и станут единственным боевым компонентом ВВС.

Соглашения предусматривают также комплексное обучение в США 22 летчиков и 160 человек наземного технического состава ВВС Словакии, а также двухлетнюю техническую и логистическую поддержку самолетов с момента начала выполнения ими полетов в Словакии.

Напомним, что решение о приобретении 14 истребителей F-16V было cделано словацкой стороной по результатам тендера на приобретение истребителей для замены парка самолетов МиГ-29 ВВС Словакии, в котором на финальном этапе конкурирующим предложением по отношению к F-16V Block70/72 выступал шведский истребитель Saab JAS-39C/D Gripen (последние эксплуатируются в Чехии и Венгрии) на условиях аренды из наличия ВВС Швеции. 10 июля 2018 года закупка F-16V по линии американской программы межправительственных военных продаж FMS была утверждена Советом безопасности Словакиии и правительством республики, после чего начаты предконтрактные переговоры. Первоначально министр обороны Словакии Гайдош пытался подписать с американцами соответствующие соглашения о закупке F-16V еще 30 ноября, однако был дезавуирован правительством Словакии ввиду продолжавшихся разногласий в правительстве по вопросам стоимости и источников финансирования приобретения. В результате финализация соглашений была отложена на две недели.

Ранее в апреле 2018 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Словакии по линии FMS 14 истребителей Lоckheed Martin F-16V Block 70/72 Viper, с общей предполагаемой стоимостью поставки 2,91 млрд долл.

Согласно уведомлению DSCA, предлагаемые Словакии самолеты F-16V должны быть оснащены двигателями серии General Electric F110 или Pratt & Whitney F100 (в этом и состоит различие между модификациями Block 70 и Block 72). Самолеты будут оснащены бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (предполагается поставка 16 комплектов), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites; системами постановки пассивных помех AN/ALE-47, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), аппаратурой передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG) и аппаратурой госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).

Из вооружения в поставку должны войти 30 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM, 100 управляемых ракет класса "воздух - воздух" малой дальности AIM-9X Sidewinder (плюс 12 учебных ракет AIM-9X Captive Air Training Missiles), 224 комплекта управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, 20 комплектов управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 комплектов управляемых бомб GBU-38 JDAM (все бомбы калибра 500 фунтов) и шесть подвесных контейнеров целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper. Также в поставку войдут наземный тренажер и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.

Словакия стала таким образом вторым заказчиком истребителей модификации F-16V новой постройки после Бахрейна, заключившего в декабре 2017 года соглашение по линии FMS на поставку 16 новых самолетов (с опционом еще на три).

Корпорация Lockheed Martin продвигает модификацию F-16V на рынке с 2012 года, рекламируя ее как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16. Летные испытания прототипа-демонстратора F-16V с РЛС AN/APG-83 SABR с АФАР были начаты в октябре 2015 года. Помимо Словакии и Бахрейна, заказавших самолеты F-16V новой постройки, к настоящему времени Тайвань и Бахрейн заключили также соглашения на модернизацию в вариант F-16 своих наличных истребителей (142 F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня, с проведением работ в 2017-2022 годах, и 19 F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна). Первый модернизированный до уровня F-16V самолет был передан ВВС Тайваня в ноябре 2018 года. В 2018 году правительство Греции также приняло решение о проведении модернизации 85 истребителей F-16C/D Block 52+ и Block 52+ Advanced ВВС Греции в вариант F-16V.