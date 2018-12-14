Hcare Infinite - почти 100%-ная летная готовность

Литовские военно-воздушные силы продлили контракт с компанией HСare Infinite на управление материальными ресурсами своего парка из трех поисково-спасательных вертолетов Dauphin AS365 N3+ search and rescue (SAR) после того, как за трехлетний период была достигнута средняя летная готовность в 97%.

Вертолеты вступили в эксплуатацию в 2015 году с трехлетней полной гарантией и обязательством компании Airbus по поддержанию, по меньшей мере, 80%-го уровня готовности к полетам. Прекрасные показатели стали основой для продления контракта на техническое обслуживание вертолетов.

Литва была одним из первых клиентов, которые выбрали HСare Infinite дл обслуживания вертолетов производства компании Airbus. Условия требуют, чтобы консорциум Airbus Helicopters гарантировал эксплуатационную доступность парка литовских Dauphin, включая техническую поддержку и поставку запасных частей, инструментов и расходных материалов.

Благодаря контракту, ВВС Литвы имеют прямой доступ к инвентаризации запасных частей Airbus Helicopters в Шяуляе, Литва, а также к специальному складу в Мариньяне, Франция. Кроме того, специальный технический представитель компании постоянно работает в ВВС Литвы, тесно сотрудничая с менеджером службы поддержки Airbus в Мариньяне. Техническое состояние вертолетов мониторится ежедневно.

ВВС Литвы продлили контракт на три года. Сегодня семь стран выбрали Hcare Infinite для техобслуживания своей техники, среди них вертолеты Н135, H145, Dauphins и Super Puma, они действуют на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая японские морские силы самообороны, которые начали работу с Hcare Infinite в 2016 году.

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