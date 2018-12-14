А400М практикует навыки использования природных площадок

206-я эскадрилья королевских ВВС Великобритании (Южный Уэльс) при поддержке инженеров эскадрильи LXXL (Брайз-Нортон) практикуют навыки по выполнению взлетов и посадок транспортного самолета А400М на пляжи.

Песчаные площадки обычно используются для накопления навыков эксплуатации самолетов вне обычных ВПП. “Расширенные возможности эксплуатации самолетов А400М позволяют выполнять такое развертывание легче, чем на самолетах других типов. Далее мы будем практиковать ночные полеты с использованием очков ночного видения", говорит лейтенант Ченг, летчик 206-й эскадрильи.

“Моя команда специалистов упорно трудилась, чтобы выполнить эти испытания, где продемонстрировала огромный тактический потенциал А400М. Как только эта возможность будет использоваться фронтовыми самолетами, этот потенциал будет иметь большое влияние на реально проводимые военные операции", отметил командир 201-й эскадрильи Нейл Филипп.

Универсальность А400М "Атлас" означает, что самолет имеет возможность приземлиться на разнообразные поверхности, в том числе природные, неся при этом очень большую полезную нагрузку. Эта тактическая способность была продемонстрирована во время испытаний на пляже Пембри-Сэндс.

Введенный в ВВС Великобритании в 2014 году, A400М Atlas обеспечивает воздушные перевозки обычных грузов как тактический ВТС и перевозку негабаритных грузов как стратегический самолет, дополняя парк C-130 и C-17. Сегодня в составе королевских ВВС насчитывается 20 самолетов А400М.

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