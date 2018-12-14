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14.12.2018
Военный паритет

Израильские "Цапли" полюбились Бундесверу

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БЛА Heron 1
БЛА Heron 1 Бундесвера.
Источник изображения: Bundeswehr/Johannes Heyn)

Германия продлила успешную эксплуатацию беспилотников Heron 1 компанией Airbus DS Airborne Solutions GmbH до середины 2020 года. БЛА относятся к классу MALE (medium altitude long endurance - средневысотный с большой продолжительностью полета).

12 декабря 2018 года были подписаны контракты с Федеральным управлением бундесвера, сделка является продолжением одной из самых успешных примеров сотрудничеством между Бундесвером и компанией Airbus Defence and Space. Контракт предусматривает предоставление всего имущества и рабочей силы для поддержки операций по использованию БЛА Heron 1.

Беспилотники изготовлены израильской компанией IAI (Israeli Aerospace Industries) и могут эксплуатироваться в "жестких условиях окружающей среды", то есть с неподготовленных взлетных полос. Размах крыла около 17 м, максимальная продолжительность полета более 24 часов, используются для мониторинга воздушного и наземного пространства, обнаружения с воздуха самодельных взрывных устройств (СВУ), сопровождения конвойных и патрульных подразделений, разведки и наблюдения за маршрутами, создание профилей движения, охраны военных объектов и лагерей. Кроме того, система также используется для обеспечения безопасности и оказания гуманитарной поддержки.

ВВС Германии используют систему Heron 1 в Афганистане с 2010 года и в Мали с 2016 года. Система вносит незаменимый вклад в защиту солдат и гражданских лиц в районах военных операций. Благодаря своей дальности действия до 800 километров она значительно расширяет возможности воздушной разведки германского контингента. До сегодняшнего дня (в общей сложности и над обеими странами) налет аппаратов этого типа в Бундесвере составил более 46 000 часов.

www.airrecognition.com

13.12.2018
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Страны
Афганистан
Германия
Израиль
Мали
Компании
Airbus
IAI
Проекты
2020-й год
БПЛА
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