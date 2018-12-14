Три успеха американской ПРО. С земли, БРСД и удаленно

11 декабря Агентство по противоракетной обороне США и компания Raytheon выполнили успешный перехват баллистической ракеты средней дальности с помощью противоракеты Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA берегового комплекса Aegis Ashore.

Это было оперативное "живое" огневое испытание, демонстрирующее эффективность боевой системы Aegis на большой дальности. Имитатор БРСД был запущен с борта самолета Boeing C-17 Globemaster III ВВС США за "тысячи километров" от полигона на Гавайях, где размещался "Иджис", запустивший навстречу цели противоракету.

Радиолокатор AN/TPY-2 компании Raytheon служил в качестве дистанционного датчика, отслеживая и обеспечивая ракету данными о входящей угрозе (вместо использования радара с фазированной решеткой, подключенной к системе Aegis Ashore). Брайан Росселли, вице-президент Raytheon по системам и датчикам миссии, заявил, что AN/TPY-2 управлялся дистанционно. После обнаружения цели и дальнейшего сопровождения радар дал целеуказание комплексу ПРО. Радар находился на острове в южной части Тихого океана, но его точное местонахождение не было раскрыто.

"Рэйтеон" сообщил, что тест противоракеты SM-3 Block IIA выполнил три важные задачи - перехват цели с наземного комплекса, перехват цели типа БРСД и использование данных для перехвата от системы дистанционно управляемых датчиков (engage-on-remote - дистанционное взаимодействие).

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