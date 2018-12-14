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14.12.2018
Военный паритет

EMALS и AAG выбраны для индийского атомного авианосца IAC II

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Один из концептов INS Vishal IAC II
Один из концептов INS Vishal IAC II.
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

ВМС Индии выбрали электромагнитную катапульту (ЕMALS) для оснащения второго авианосца по проекту IAC II. Сопутствующая технология - аэрофинишер AAG (Advanced Arresting Gear) - также будет закуплена для будущего авианосца.

Начальник штаба ВМС адмирал Сунил Ланба, однако, не указал ни одну компанию или производителя этого оборудования, но заметил: "Что касается системы запуска и торможения самолетов, EMALS и AAG являются новыми технологиями, которые заменяют старые системы и будут более подходящими для проекта нового авианосца, который, вероятно, останется в эксплуатации в течение следующих четырех десятилетий". Адмирал отметил, что "концепция третьего авианосца все еще находится на чертежной доске, и спецификации на данный момент являются сырыми".

В настоящее время ВМС Индии имеют в своем составе один авианосец INS Vikramaditya водоизмещением 45 тыс т (бывший российский "Адмирал Горшков"), на верфи в Кочине строится первый авианосец индийского проекта INS Vikrant водоизмещением 40 тыс т, ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Хотя Китай пытается развивать технологии EMALS и AAG, в настоящее время американская General Atomics является единственной в мире компанией, производящей эти системы серийно. Они были установлены на новейшем атомном авианосце ВМС США Gerald Ford (CVN 78), далее ими оснастят следующие два авианосца John F Kennedy (CVN 79) и Enterprise (CVN 80).

Авианосец IAC II будет иметь водоизмещение 65 тыс т, то есть будет достаточно большим, чтобы иметь ядерную энергетическую установку. Индии необходимо освоить создание реакторов на высокообогащенном уране (Highly Enriched Uranium (HEU), по ресурсу они являются "почти вечными"), как на американских авианосцах и подлодках. Однако на данный момент в индийской программе АПЛ используются реакторы на низкообогащенном уране (Low Enriched Uranium (LEU), как на российских подлодках.

Что касается электрического движения, то этот перспективный вид технологии уже используется на фрегатах типа Shivalik, на которых установлены ГТУ LM2500 компании General Electric и немецкие дизели Pielstick Diesel.

Ранее обычные, но мощные дизельные двигатели вращали винты корабля через прямые валы, но в течение последних нескольких десятилетий дизельные двигатели или газовые турбины начали использовать для генерирования электроэнергии, а это, в свою очередь, дало возможность использовать генераторы для вращения валов и винтов. Этот путь обеспечивает более высокий уровень использования энергии, меньший уровень загрязнения и жары в энергоотсеке корабля, последний пример - "одинокий" британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

www.indiandefensenews.in

13.12.2018
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Страны
Великобритания
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
CVN-79
CVN-80
HMS Queen Elizabeth
LM2500
Адмирал Горшков
Компании
General Atomics
General Electric
Проекты
22350
Авианосец
Ядерный щит
ЯЭУ
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