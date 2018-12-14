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14.12.2018
Lenta.ru

Раскрыто главное преимущество российского супероружия

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В настоящее время ни одна страна в мире не располагает оружием, подобным российскому гиперзвуковому ракетному комплексу "Авангард", сообщил "Звезде" заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

"Главное преимущество состоит в том, что она (ракета — прим. "Ленты.ру") идет по настильной траектории, она маневрирует в процессе полета. За счет этого она становится фактически непоражаемой для систем противоракетной обороны... Пока в мире подобных систем нет. Американские баллистические ракеты идут по обычной баллистической траектории", — сказал эксперт.

Также телеканал привел мнение военного эксперта Алексея Леонкова, согласно которому уникальность комплекса "Посейдон" заключается в "наличии на борту ядерной установки, которая позволяет этому глубоководному аппарату двигаться неограниченное количество морских миль". "К тому же глубина его перехода под водой составляет порядка одного километра. Это та глубина, на которой существующие сонары на тех же американских подводных лодках не позволяют его засечь", — отметил специалист.

В октябре Сивков предложил способ гарантированного уничтожения США. В марте эксперт раскрыл роль Украины в возможной войне США с Россией. В феврале эксперт рекомендовал создать противоастероидную термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.

Об "Авангарде" и "Посейдоне" президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 года в послании к Федеральному собранию.

По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса "Авангард" способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, "он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию", а "крылатый блок при этом надежно управляется".

Подводный аппарат Посейдон, согласно представленным сведениям, оснащен инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

13.12.2018
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1 комментарий
№1
15.12.2018 15:42
да помним мы всё, помним. Только соседи, видимо, не верят.
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