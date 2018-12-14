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14.12.2018
Lenta.ru

Назван победитель боя между Су-57 и F-35

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Су-57
Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
Источник изображения: naked-science.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является "атакующим хищником", тогда как американский F-35 Lightning II оказывается "крадущимся хищником", сообщил "Звезде" военный журналист Алексей Леонков.

Эксперт отмечает, что тяговооруженность одного двигателя F-35 "существенно уступает" тяговооруженности пары силовых агрегатов Су-57.

"Су-57 — это маневрирующий самолет по завоеванию превосходства в воздухе и решению специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности. Поэтому если эти два самолета встретятся, то, скорее всего, Су-57 раньше обнаружит F-35 и раньше применит оружие", — сказал Леонков.

В августе президент ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) Юрий Слюсарь заявил, что Су-57 гораздо дешевле F-35 Lightning II.

В июле член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев заявил, что Су-57 будет стоить в 2,5 раза дешевле американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В мае в The National Interest заметили, что Су-57 в настоящее время не представляет опасности для F-22 Raptor.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

В июне был отгружен трехсотый серийный истребитель F-35 Lightning II. Следующие 300 истребителей должны сойти с конвейера до конца 2020 года. Всего в 2017 году произведено 66 самолетов, в 2018-м планируется выпустить 91. С 2023 года планируется выпускать по 160 истребителей в год.

13.12.2018
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F-22
F-35
ПАК ФА
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Минoбороны РФ
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Гутенёв Владимир
Слюсарь Юрий
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Истребитель 5 поколения
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