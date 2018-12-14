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14.12.2018
Lenta.ru

Названы преимущества МиГ-35 перед МиГ-29

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МиГ-35
Самолет МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАК. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В российском легком истребителе поколения 4++ МиГ-35 по сравнению с МиГ-29 в два раза увеличен внутренний запас топлива и боевой нагрузки, сообщил "Звезде" генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

"Максимальная взлетная масса МиГ-35 по сравнению с МиГ-29 возросла на 30 процентов и достигла 23,5 тонны. При этом конструкторам… удалось внедрить в конструкцию ряд существенных усовершенствований. Например, улучшены несущие свойства крыла и значительно повышена общая прочность конструкции", — сказал топ-менеджер.

Топ-менеджер отметил, что МиГ-35 использует внешние топливные баки и систему дозаправки в полете, совместимую с машинами аналогичного класса, что позволяет истребителю иметь боевой радиус, сравнимый с самолетами тяжелого класса. Согласно Тарасенко, при создании МиГ-35 использовался принцип открытой архитектуры, позволяющий модернизировать машину до уровня следующего поколения.

Глава "МиГ" добавил, что Минобороны России получит первую партию МиГ-35 "в ближайшее время", а текущие производственные возможности корпорации позволяют ежегодно выпускать более 30 единиц МиГ-35.

В ноябре Тарасенко заявил, что МиГ-35 получит лазерное оружие.

В мае глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что начались государственные испытания истребителя, которые должны занять примерно два года. Серийные поставки самолета в войска запланированы с конца 2019 года.

В апреле Тарасенко допустил передачу Индии технологий МиГ-35.

МиГ-35, рассматриваемый разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения, создается на основе МиГ-29. По дальности полета самолет превзойдет предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 числа Маха. В дальнейшем именно МиГ-35 должны составлять основу парка российской легкой авиации.

12.12.2018
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Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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