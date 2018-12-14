Затычка в продырявленном "Союзе МС-09" оказалась тампоном

Обнаруженная космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым в ходе выхода в открытый космос в отверстии пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-09" затычка является марлевым тампоном, пропитанным герметиком. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Чтобы ликвидировать течь в "Союзе", в августе Прокопьев и Артемьев по указанию ЦУПа использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в "дырку" изнутри корабля. Сейчас, во время выхода, когда они [Кононенко и Прокопьев] добрались до "дыры", конец этого тампона из отверстия и торчал", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, Кононеко не удалось захватить часть тампона, который разрушился, поскольку "за более чем три месяца из наружной части этой "заглушки" в вакууме полностью испарилась какая-либо жидкость, герметик и марля стали хрупкими". Источник добавил, что ворсинки, частицы пыли и вкрапления, обнаруженные возле отверстия космонавтами — часть "пробки", отошедшей от корабля при высыхании.

Источник не исключил, что "на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе".

Взятые в "Союзе МС-09" пробы и материалы передадут на химический анализ в ФСБ. Согласно агентству, в ракетно-космической отрасли "нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований".

Кононенко и Прокопьев обследовали внешнюю поверхность "Союза МС-09" в декабре. Космонавты вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстие в бытовом отсеке.