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14.12.2018
Lenta.ru

Россия создаст двигатель "напарнику" Су-57

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РД-33мк
РД-33МК - модернизация ДВИГАТЕЛЯ РД-33.
Источник изображения: ВКонтакте

На базе силового агрегата РД-33 возможно создание двигателя для истребителя пятого поколения, сообщил "Звезде" исполнительный директор "Климов" (входит в "Объединенная двигателестроительная корпорация") Александр Ватагин.

"Но конечно, мы не остаемся в стороне и считаем, что двигатель РД-33 еще имеет потенциал, и на его базе может быть создан двигатель более современный, который можно будет причислить к двигателям пятого поколения с тягой до 11 тонн. Над этим мы работаем", — сказал топ-менеджер.

Ватагин также рассказал, что российские военные с неохотой применяют двигатель РД-33 с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). "Отклоняемый вектор тяги широко применяется нашими зарубежными конкурентами на истребителях. В данный момент мы ведем работы в интересах иностранных заказчиков", — отметил исполнительный директор.

Турбореактивные двигатели семейства РД-33 получили истребители МиГ-29 и их производные, в частности, МиГ-35, а также самолеты JF-17 Thunder и Mirage F1.

В августе гендиректор компании "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что возглавляемая им самолетостроительная корпорация ведет работы над созданием истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41.

В декабре 2017 года бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной этого класса.

В настоящее время единственный российский истребитель пятого поколения Су-57 получает двигатели первого этапа АЛ-41Ф1, которые планируется заменить силовыми агрегатами "Изделие 30".

13.12.2018
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Россия
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FC-1
АЛ-41Ф
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Истребитель 5 поколения
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