В России создали первый ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора"

По словам разработчиков, аппарат может применять кассеты под осколочные и фугасные боеприпасы и разведывательное оборудование

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщил в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".

"Это ударник малого класса, который может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов, а также же реагировать на угрозы, например минометные точки. Это первый экземпляр такой машины", - сказали в "Микране". Аппарат получил называние "Карнивора" (лат. Carnivora - плотоядные), уточнили в компании.

По словам разработчиков, беспилотник может применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, разведывательное оборудование. В настоящее время, уточнили в компании, опытный образец аппарата проходит заводские летные испытания.

Размах крыльев беспилотника - пять метров, максимальный взлетный вес - 40 кг, скорость полета - до 150 км/ч.

Аппарат способен работать в условиях радиоэлектронного подавления при полной потере спутниковых навигационных сигналов, имеет большой грузовой отсек (35 литров) и сдвигающееся крыло для выравнивания центровки.

Возможности и назначение

Согласно имеющейся в распоряжении ТАСС презентации, в варианте перехватчика "Карнивора" используется для охраны особо важных военных или инфраструктурных объектов. В грузовом отсеке размещаются выстреливаемые сетки для захвата дронов. После выстрела сетка раскрывается, захватывает аппарат противника в воздухе и приземляется вместе с ним на парашюте.

В ударном варианте в грузовой отсек ставится блок с боеприпасами. Это могут быть серийные ручные осколочно-фугасные гранаты, гранаты подствольных гранатометов, противотанковые авиабомбы типа ПТАБ 2,5-1,5 с кумулятивным зарядом, а также противопехотные осколочно-фугасные заряды АО-2,5РТ, применяемые в кассетных авиабомбах типа РБК-500.

Бортовой вычислитель рассчитывает точку и угол бомбометания, после чего беспилотник выводится в наиболее подходящее для применения оружия положение. В презентации продемонстрирован удар с пикирования и кабрирования (маневр самолета в вертикальной плоскости с задиранием носа и набором высоты при бомбометании).

Также в презентации отмечается, что беспилотник может действовать как под управлением оператора, так и в автономном режиме. В первом случае радиус действия составляет 150 км (ограничен дальностью связи с оператором), во втором - 500 км (ограничен запасом топлива). Транспортировка, запуск и управление БПЛА происходит с автомобиля на шасси "КамАЗ".

Ударные БПЛА России

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают сразу нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако все они относятся к классу тяжелых или средних БПЛА.

Это ударная версия среднего разведывательного беспилотника "Форпост", средневысотный БПЛА большой продолжительности полета "Орион" компании "Кронштадт", разведывательно-ударный БПЛА массой до пяти тонн "Альтаир", а также тяжелый ударный БПЛА шестого поколения "Охотник", разрабатываемый компанией "Сухой". О беспилотниках, имеющих возможность перехватывать другие аппараты ранее не сообщалось.

В новость были внесены изменения (19:35 мск) — содержит дополнительную информацию по возможностям и применению