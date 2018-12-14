Производство автоматов Калашникова в Индии может быть налажено в 2019 году

Представители Москвы и Нью-Дели также обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Производство автоматов Калашникова планируется наладить в Индии в 2019 году. Этот и ряд других вопросов были обсуждены в четверг в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т", - сказал Фомин, подводя итоги заседания.

"Детально рассмотрели шаги по налаживанию выпуска автоматов Калашникова в Индии в 2019 году", - добавил он.