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14.12.2018
ТАСС

Производство автоматов Калашникова в Индии может быть налажено в 2019 году

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АК-103
Производство российских автоматов АК-103 в Индии.
Источник изображения: https://kalashnikov.com

Представители Москвы и Нью-Дели также обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Производство автоматов Калашникова планируется наладить в Индии в 2019 году. Этот и ряд других вопросов были обсуждены в четверг в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т", - сказал Фомин, подводя итоги заседания.

"Детально рассмотрели шаги по налаживанию выпуска автоматов Калашникова в Индии в 2019 году", - добавил он.

 

13.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
КА-226
КА-226Т
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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