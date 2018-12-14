Войти
14.12.2018
Деловая газета "Взгляд"

На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО

3425
11
0
НАТО
НАТО.
Источник изображения: Krystian Maj/Reuters

Неядерный вооруженный конфликт между НАТО и Россией может начаться в Прибалтике, в нем противоборствующие стороны задействуют бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки, считает журнал National Interest.

Отмечается, что начаться конфликт может в Прибалтике, и поначалу в пользу России, пишет The National Interest.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что если бы Россия начала военные действия, то захватила бы сначала "уязвимые территории НАТО" – Литву, Латвию и Эстонию, – до того, как там будут развернуты адекватные подкрепления.

Затем, считает издание, российские войска будут стремиться сдерживать и, если необходимо, бороться с крупными ответными действиями НАТО. В такой кампании решающее значение будет иметь Северный флот.

Также, полагает NI, бомбардировщики ВКС России будут осуществлять вылеты с баз Северного полярного круга, чтобы запускать ракеты по тыловой зоне НАТО.

"Баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, расположенные на Кольском полуострове, поразят чувствительные места в Норвегии", – пишет издание.

Однако, полагают авторы исследования, НАТО в конечном итоге сможет победить российскую армию, так как Россия "уязвима перед полностью мобилизованными морскими силами НАТО".

Ранее британский адмирал Алан Уэст также анализировал возможные действия НАТО в случае войны между Россией и Украиной.


Сергей Гурьянов

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Латвия
Литва
Норвегия
Россия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Авианосец
СФ
Ядерный щит
Похожие новости
03.05.2018
НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
05.11.2015
НАТО планирует пересечь красную черту в Европе
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
11 комментариев
№1
14.12.2018 11:42
Глупость, конечно. Россия и Европа не готовы и не будут воевать, поскольку обе стороны прекрасно понимают последствия таких событий. А вот провокации и диверсии со стороны запада вероятны, поскольку все они управляются заокеанскими партнерами, не способны, пока, противодействовать им, но опять таки не своими "руками", а наемниками различных мастей, всячески отмежевываясь от организации диверсий и провокаций этими силами.
+2
Сообщить
№2
14.12.2018 11:54
Недавно читал заметку Венедиктова на "Эхе". Он иногда общается с видными американскими деятелями. Конгрессменами,главами комитетов.
Вот привел беседу с одним..."они просто не представляют способность Америки...мы имеем возможность по щелчку пальцев,например, выключить все АЭС и ГЭС в России.Они больше работать не смогут никогда. И никто с ними  больше воевать не будет".
Веник говорит, что пытался у него подробности выудить...тот только улыбался.
Где-то с неделю назад читал. х.з. Электронным импульсом? Спутник? Как это возможно, если возможно ?
-3
Сообщить
№3
14.12.2018 13:50
Цитата, q
Он иногда общается с видными американскими деятелями.
Молись на них. Это твоя судьба.
-1
Сообщить
№4
14.12.2018 13:54
Цитата, Валентин-333 сообщ. №2
Как это возможно, если возможно ?
Х.з. Может вирус занесли уже, как в те Иранские центрифуги... Или "спящие" занесут его в нужный момент. Только это война...
Другой вопрос: зачем в Балтийском море авианосцы и сколько они проживут... Сухопутных аэродромов, что-ли, мало? Бред какой-то...
0
Сообщить
№5
15.12.2018 00:17
Цитата, gerrfrost сообщ. №4
Х.з. Может вирус занесли уже, как в те Иранские центрифуги..

Ранее отмечал, довелось пообщаться с операторами, которые  в рамках «Наса» занимаются наблюдением, скажем так, за подводными объектами. Это еще в 2010 г. Несмотря на их пояснения, я так и не понял «Как??? Они это делают». Принципа не понял. Итог ясен, а как х.з.
Даже фотографировать не мешали, мол, это уже не новое оборудование.
Объект виден...даже подо льдом. Вот и все.
https://b.radikal.ru/b22/1812/bb/ad89ad7485ac.jpg
https://b.radikal.ru/b17/1812/3d/027a0577bb7e.jpg
Из прочитанного. Командир группы кораблей США сказал, что мы просто боялись, что люди пострадают. Если включить кое-что из оборудования, самолеты сразу упадут. У них выйдет из строя вся электроника. Это он об облетах их кораблей Су и Миг. Облеты, кстати,  прекратили-«...При Обаме, если наши самолеты приближались к американским кораблям в Северном море, адмирал мог ответить, только если Пентагон давал добро. Трамп отменил этот указ  Обамы. Теперь адмирал сам принимает решение, открыть огонь или нет. Все зависит от него.. Заметь, наши самолеты перестали приближаться к их кораблям, потому что мы знаем об этом.....»
Здесь интересные статьи.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/03/78785-voyna-i-my  
https://www.svoboda.org/a/29652467.html


Цитата, gvinpin сообщ. №3
Молись на них. Это твоя судьба.

А я здесь при чем?  Я что ли копировал? И кто на кого молился начиная еще с 1917 года .
Это я еще про военные разработки не писал. Именно по авиации и ее оборудованию. Что сперли и скопировали.
Что за народ, лишь бы языком ляпнуть, как вице-губ. Питера  Албин, про бакланов, что крышу клюют)))

https://mysliwiec.livejournal.com/2639270.html  
https://maxim-nm.livejournal.com/377298.html  
https://leg0ner.livejournal.com/185876.html  
http://roscenzura.com/threads/2441/
-2
Сообщить
№6
15.12.2018 05:23
А вирусы на ГЭС и АЭС занёс агент ЦРУ Чубайс :о))
0
Сообщить
№7
15.12.2018 07:46
Цитата, ID: 1949 сообщ. №6
Я бы поставил ИМХО или кавычки. Время сейчас смутное. Не знаешь откуда прилетит.
0
Сообщить
№8
15.12.2018 10:05
Цитата, Валентин-333 сообщ. №5
Ранее отмечал, довелось пообщаться с операторами, которые  в рамках «Наса» занимаются наблюдением, скажем так, за подводными объектами. Это еще в 2010 г. Несмотря на их пояснения, я так и не понял «Как??? Они это делают». Принципа не понял. Итог ясен, а как х.з.
Да вроде как по тепловому следу их определяют, атомоходы неплохо "светятся" в ИК, постоянно охлаждая реакторы забортной водой. А уж в северных водах, подозреваю, градиент температур таков, что и из-подо льда видать :)
0
Сообщить
№9
15.12.2018 12:43
Цитата, Валентин-333 сообщ. №2
Веник говорит, что пытался у него подробности выудить...тот только улыбался.
Где-то с неделю назад читал. х.з. Электронным импульсом? Спутник? Как это возможно, если возможно ?

ничего сложного. Берете особый белый порошок, делите на две полосочки, сворачиваете бумажку в трубочку и глубоко вдыхаете. Все ГЭС и АЭС моментально выключаются.
0
Сообщить
№10
15.12.2018 13:38
Цитата, siamsky сообщ. №8
по тепловому следу их определяют
Не знаю...Но,говорят, видят.

Цитата, VK сообщ. №9
особый белый порошок,
Опыт не пропить, даже с "боярой". Удачи. Берегите себя)))
-1
Сообщить
№11
15.12.2018 15:30
Вот привел беседу с одним..."они просто не представляют способность Америки...мы имеем возможность по щелчку пальцев,например, выключить все АЭС и ГЭС в России.Они больше работать не смогут никогда. И никто с ними  больше воевать не будет".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заодно  и  свои  крылатые  ракеты,  атакующие  авиабазу  Шайрат,
выключили. И  "Железный  купол".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 02:14
  • 55
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 01:37
  • 13
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 16.12 01:07
  • 9
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник
  • 16.12 00:20
  • 5
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
  • 16.12 00:01
  • 7656
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.12 19:07
  • 14
"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
  • 15.12 18:39
  • 12
National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
  • 15.12 17:47
  • 5
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 15.12 16:55
  • 162
С опозданием на 10 лет
  • 15.12 15:42
  • 1
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
  • 15.12 15:30
  • 11
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 15.12 14:02
  • 30
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 15.12 13:59
  • 119
Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно
  • 15.12 12:27
  • 17
Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
  • 15.12 10:55
  • 1751
Как насчёт юмористического раздела?