На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
Неядерный вооруженный конфликт между НАТО и Россией может начаться в Прибалтике, в нем противоборствующие стороны задействуют бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки, считает журнал National Interest.
Отмечается, что начаться конфликт может в Прибалтике, и поначалу в пользу России, пишет The National Interest.
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что если бы Россия начала военные действия, то захватила бы сначала "уязвимые территории НАТО" – Литву, Латвию и Эстонию, – до того, как там будут развернуты адекватные подкрепления.
Затем, считает издание, российские войска будут стремиться сдерживать и, если необходимо, бороться с крупными ответными действиями НАТО. В такой кампании решающее значение будет иметь Северный флот.
Также, полагает NI, бомбардировщики ВКС России будут осуществлять вылеты с баз Северного полярного круга, чтобы запускать ракеты по тыловой зоне НАТО.
"Баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, расположенные на Кольском полуострове, поразят чувствительные места в Норвегии", – пишет издание.
Однако, полагают авторы исследования, НАТО в конечном итоге сможет победить российскую армию, так как Россия "уязвима перед полностью мобилизованными морскими силами НАТО".
Ранее британский адмирал Алан Уэст также анализировал возможные действия НАТО в случае войны между Россией и Украиной.
Сергей Гурьянов
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Вот привел беседу с одним..."они просто не представляют способность Америки...мы имеем возможность по щелчку пальцев,например, выключить все АЭС и ГЭС в России.Они больше работать не смогут никогда. И никто с ними больше воевать не будет".
Веник говорит, что пытался у него подробности выудить...тот только улыбался.
Где-то с неделю назад читал. х.з. Электронным импульсом? Спутник? Как это возможно, если возможно ?
Он иногда общается с видными американскими деятелями.Молись на них. Это твоя судьба.
Как это возможно, если возможно ?Х.з. Может вирус занесли уже, как в те Иранские центрифуги... Или "спящие" занесут его в нужный момент. Только это война...
Другой вопрос: зачем в Балтийском море авианосцы и сколько они проживут... Сухопутных аэродромов, что-ли, мало? Бред какой-то...
Х.з. Может вирус занесли уже, как в те Иранские центрифуги..
Ранее отмечал, довелось пообщаться с операторами, которые в рамках «Наса» занимаются наблюдением, скажем так, за подводными объектами. Это еще в 2010 г. Несмотря на их пояснения, я так и не понял «Как??? Они это делают». Принципа не понял. Итог ясен, а как х.з.
Даже фотографировать не мешали, мол, это уже не новое оборудование.
Объект виден...даже подо льдом. Вот и все.
https://b.radikal.ru/b22/1812/bb/ad89ad7485ac.jpg
https://b.radikal.ru/b17/1812/3d/027a0577bb7e.jpg
Из прочитанного. Командир группы кораблей США сказал, что мы просто боялись, что люди пострадают. Если включить кое-что из оборудования, самолеты сразу упадут. У них выйдет из строя вся электроника. Это он об облетах их кораблей Су и Миг. Облеты, кстати, прекратили-«...При Обаме, если наши самолеты приближались к американским кораблям в Северном море, адмирал мог ответить, только если Пентагон давал добро. Трамп отменил этот указ Обамы. Теперь адмирал сам принимает решение, открыть огонь или нет. Все зависит от него.. Заметь, наши самолеты перестали приближаться к их кораблям, потому что мы знаем об этом.....»
Здесь интересные статьи.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/03/78785-voyna-i-my
https://www.svoboda.org/a/29652467.html
Молись на них. Это твоя судьба.
А я здесь при чем? Я что ли копировал? И кто на кого молился начиная еще с 1917 года .
Это я еще про военные разработки не писал. Именно по авиации и ее оборудованию. Что сперли и скопировали.
Что за народ, лишь бы языком ляпнуть, как вице-губ. Питера Албин, про бакланов, что крышу клюют)))
https://mysliwiec.livejournal.com/2639270.html
https://maxim-nm.livejournal.com/377298.html
https://leg0ner.livejournal.com/185876.html
http://roscenzura.com/threads/2441/
Ранее отмечал, довелось пообщаться с операторами, которые в рамках «Наса» занимаются наблюдением, скажем так, за подводными объектами. Это еще в 2010 г. Несмотря на их пояснения, я так и не понял «Как??? Они это делают». Принципа не понял. Итог ясен, а как х.з.Да вроде как по тепловому следу их определяют, атомоходы неплохо "светятся" в ИК, постоянно охлаждая реакторы забортной водой. А уж в северных водах, подозреваю, градиент температур таков, что и из-подо льда видать :)
Веник говорит, что пытался у него подробности выудить...тот только улыбался.
Где-то с неделю назад читал. х.з. Электронным импульсом? Спутник? Как это возможно, если возможно ?
ничего сложного. Берете особый белый порошок, делите на две полосочки, сворачиваете бумажку в трубочку и глубоко вдыхаете. Все ГЭС и АЭС моментально выключаются.
по тепловому следу их определяютНе знаю...Но,говорят, видят.
особый белый порошок,Опыт не пропить, даже с "боярой". Удачи. Берегите себя)))
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Заодно и свои крылатые ракеты, атакующие авиабазу Шайрат,
выключили. И "Железный купол".