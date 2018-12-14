На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО

Неядерный вооруженный конфликт между НАТО и Россией может начаться в Прибалтике, в нем противоборствующие стороны задействуют бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки, считает журнал National Interest.

Отмечается, что начаться конфликт может в Прибалтике, и поначалу в пользу России, пишет The National Interest.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что если бы Россия начала военные действия, то захватила бы сначала "уязвимые территории НАТО" – Литву, Латвию и Эстонию, – до того, как там будут развернуты адекватные подкрепления.

Затем, считает издание, российские войска будут стремиться сдерживать и, если необходимо, бороться с крупными ответными действиями НАТО. В такой кампании решающее значение будет иметь Северный флот.

Также, полагает NI, бомбардировщики ВКС России будут осуществлять вылеты с баз Северного полярного круга, чтобы запускать ракеты по тыловой зоне НАТО.

"Баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, расположенные на Кольском полуострове, поразят чувствительные места в Норвегии", – пишет издание.

Однако, полагают авторы исследования, НАТО в конечном итоге сможет победить российскую армию, так как Россия "уязвима перед полностью мобилизованными морскими силами НАТО".

Ранее британский адмирал Алан Уэст также анализировал возможные действия НАТО в случае войны между Россией и Украиной.

Сергей Гурьянов