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14.12.2018
Военное обозрение

Украина провела учения с применением ЗРС С-300 в районе Мариуполя

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Украинская армия провела учения подразделений зенитных ракетных войск в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС). В отработке отражения воздушного нападения участвовали расчеты ЗРК С-300 ПВО Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Как сообщили в украинском военном ведомстве, учения противовоздушной обороны в районе ООС проводились 12 декабря по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. В ходе учений задействованные силы и средства отработали слаживание боевых расчетов, в ходе которого осуществлялся поиск, распознавание и захват контрольной цели на сопровождение и ее условное уничтожение. По итогам учений заявлено, что "личный состав подразделений, привлеченный к тренировкам, выполнил задание в полном объеме".

Согласно данным, полученным от пресс-службы ООС, в учениях принимали участие две пусковые установки комплекса С-300, включая радар, а также расчеты с переносными зенитными ракетными комплексами. Роль авиации противника выполняли два истребителя МиГ-29 ВВС Украины. Учения прошли в непосредственной близости от Мариуполя.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МиГ-29
С-300
Проекты
Военные учения
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