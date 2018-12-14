На манёврах в Иордании замечены "Шилки" и "Корнеты"

На проходящем в Иордании учении, проводимом совместно египетской армией, активно применяются образцы вооружения российского производства, пишет Российская газета.

Источник изображения: https://twitter.com/Oded121351

Так, в ходе маневров были впервые продемонстрированы закупленные в России противотанковые комплексы "Корнет". По словам военного эксперта Юрия Лямина, Иордания стала одним из крупнейших покупателей данного оружия.

Согласно информации, военное ведомство Иордании получило около 200 пусковых установок и 2 тыс. ракет к ним.

Кроме того, на том же учении были замечены зенитные самоходки ЗСУ-23-4 "Шилка". По данным эксперта, в настоящее время на вооружении сухопутных сил королевства находятся около сорока таких установок. В иорданской армии они применяются для прикрытия механизированных подразделений.

Источник изображения: https://twitter.com/Oded121351

Лямин добавляет, что российские (советские) комплексы также являются основой вооружения войск противовоздушной обороны страны. В охране неба над Иорданией задействованы такие зенитные системы как "Оса" и "Стрела-10", переносные комплексы "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла-С".

Что касается совместных маневров, то в них от каждой страны задействованы сухопутные подразделения, десантники, ВВС и ВМС.

Напомним, ПТРК "Корнет" принят на вооружение российской армии в 1998 году. Последние версии пусковых устройств реализуют концепцию "выстрелил и забыл". Максимальная дальность стрельбы ракетой с фугасной боевой частью доведена до 10 км.