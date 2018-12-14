Казахстанские пограничники получили два катера на воздушной подушке

Казахстанские пограничники, несущие службу на Каспийском море, получили два новых катера на воздушной подушке отечественного производства. Введение катеров в строй прошло 11 декабря 2018 года в порту Баутино Мангистауской области Казахстана на Каспийском море, передает блог bmpd со ссылкой на казахстанские СМИ.

Источник изображения: https://www.inform.kz/ru

Полные тактико-технические характеристики катеров, как и называние модели, не приводятся. Известно лишь, что построены они на АО "Уральский завод "Зенит" в Уральске. Полное водоизмещение катера составляет 10 000 кг, грузоподъемность - до 1500 кг, экипаж составляет 4 человека + 8 человек десанта. Данных о вооружении нет. Катера предназначены для охраны территориальных вод, государственной границы и континентального шельфа, решения задач реагирования на террористические проявления за пределами территориальных вод и защиты объектов нефтегазовых комплексов, а также патрулирования с целью пресечения незаконного лова рыбы. Стоимость постройки двух катеров составила 3 млрд тенге (около 540 млн рублей).

Катера получили названия в честь предводителей антирусского восстания 1870 года - "Иса батыр" и "Досан батыр". Оба катера вошли в состав кораблей Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана на Каспийском море.