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14.12.2018
Военное обозрение

ВМФ РФ получил новейшие водолазные барокомплексы

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Подразделения российского флота получили новейшие водолазные барокомплексы "Спаситель" и гипобарические модули "Эдельвейс", сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно информации военного ведомства, комплексы "Спаситель" позволяют проводить "лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, баротерапию различными дыхательными смесями и оксигенобаротерапию. Данное оборудование уже поступило в пункты базирования Северного (Гаджиево), Тихоокеанского (Владивосток), Балтийского (Петербург) и Черноморского (Севастополь) флотов.

"Спаситель" предназначен для водолазных спусков, оказания экстренной помощи и научных исследований в сфере поисково-спасательной техники.

Наряду с поставками водолазных барокамер министерством обороны проводится работа по замене в морской авиации существующих высотных барокамер. Первый такой комплекс – модуль гипобарический барокамерный "Эдельвейс" – поставлен Центру боевого применения и переучивания летного состава МА ВМФ в Ейске. В скором времени подобные комплексы появятся на всех флотах, рассказали в ведомстве

Оснащение гипобарическими модулями "Эдельвейс" подразделений морской авиации позволит на новом технологическом уровне решить проблемы высотных тренировок летчиков, а также вопросы врачебно-летной экспертизы, пояснили в Минобороны.

13.12.2018
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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