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14.12.2018
Военное обозрение

СМИ озвучили итоги предварительного осмотра отверстия в обшивке "Союза"

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РИА Новости опубликовало материал, в котором, ссылаясь на неназванный источник, сообщает о предварительных результатах изучения фотографии фрагмента обшивки космического корабля "Союз МС-09". Это тот самый участок противометеоритной защиты, на котором ранее было обнаружено отверстие. Обнаружение, как известно, вызвало широкий резонанс – вплоть до того, что отдельные представители космической отрасли объявили о "возможном факте сверления отверстия одним из членов экипажа МКС из-за психологических проблем".

Источник в ракетно-космической отрасли, на который ссылается РИА Новости, сообщает, что, по предварительным оценкам изучения отверстия, "следов воздействия сверла не нашли". Это названо итогами предварительного осмотра.

Из материала:

Фотографии, сделанные космонавтами, отсмотрены, следов сверления на микрометеоритной защите корабля обнаружить не удалось.

На данный момент это заявление представители Роскосмоса не прокомментировали.

Напомним, что российские космонавты осуществили работы в открытом космосе, в ходе которых отрезали фрагмент той самой микрометеоритной защиты с повреждениями.

Снимок опубликован на странице российского космонавта Сергея Прокопьева

Источник изображения: https://vk.com/prokopyev_iss

Фрагмент, как изначально сообщалось, будет передан в специальную лабораторию ФСБ. Именно после этого и будет получен окончательный ответ на вопросы о происхождении отверстия в обшивке "Союза". Возвращение миссии с МКС на Землю намечено на 20 декабря.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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