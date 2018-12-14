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14.12.2018
ЦАМТО

Lockheed Martin разработает улучшенный экзоскелет для СВ США

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Опытный образец экзоскелета ONYX на испытаниях.
Опытный образец экзоскелета ONYX на испытаниях.
Источник изображения: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 13 декабря. Lockheed Martin объявила о подписании с Научно-исследовательским центром снаряжения для военнослужащих СВ США в Натике (NSRDEC) контракта на проведение доработки экзоскелета "Оникс" (ONYX) для демонстраций в полевых условиях.

Стоимость соглашения составила 6,9 млн. долл. "Оникс" представляет собой оборудованный системой питания экзоскелет для нижней части тела, использующий технологии искусственного интеллекта для увеличения силы и выносливости человека.

В рамках двухлетнего соглашения Lockheed Martin оптимизирует компоненты "Оникс". Выполненные улучшения перед демонстрацией NSRDEC будут оценены Университетом Флориды. Предполагается, что это состоится в 2019 году.

По заявлению представителя Lockheed Martin and Fire Control Кейт Максвелл, инновационные технологии "человек-машина", подобные "Оникс", позволят улучшить возможности человека, снизить усталость и травматизм, помогут военнослужащим выполнять задачи с высокой физической нагрузкой. Подписанное соглашение, по ее словам, приближает момент принятия экзоскелета на вооружение СВ США.

Экзоскелет "Оникс", разработанный Lockheed Martin на базе лицензии канадской компании B-TEMIA, предназначен для защиты от перенапряжения нижнего отдела спины и ног при выполнении тяжелых операций и увеличения возможностей военнослужащего по переноске грузов.

Применяемые на экзоскелете датчики информируют о скорости, направлении и угле движения военнослужащего бортовой компьютер с искусственным интеллектом, который управляет расположенными в коленях электромеханическими приводами. Экзоскелет обеспечивает подачу в нужное время соответствующего дополнительного усилия, которое помогает сгибать и разгибать колени, поднимаясь вверх по крутым склонам, поднимая или перенося тяжелый груз.

13.12.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
AI
ИТ
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