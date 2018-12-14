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14.12.2018
ЦАМТО

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией – важнейший аспект стратегического партнерства

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Т-90С и БМП-2 на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели
Производимые в Индии по российским лицензиям танки Т-90С и боевые машины пехоты БМП-2 на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели (c) Reuters.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 13 декабря. Рабочая группа по военному сотрудничеству создана в российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству (РИМПК по ВТС), заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая 13 декабря на ее 18-м заседании, которое проходит в Нью-Дели.

"Проведена большая работа по изменению структуры межправительственной комиссии. В частности, в ее состав включена отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству. Сегодня подпишем соответствующее соглашение", – пояснил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Дели – основа стратегического двустороннего партнерства, это подтверждают, в частности, недавние оружейные контракты, заключенные в условиях внешнего противодействия.

"Несмотря на давление со стороны отдельных государств, нами подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и строительство фрегатов проекта 11356", – заявил министр обороны РФ.

При этом он отметил, что важной составляющей взаимодействия между двумя странами являются тесные контакты по линии военных ведомств. По оценке Сергея Шойгу, военно-техническое сотрудничество – "важнейшая часть привилегированного стратегического партнерства, что неоднократно подчеркивалось лидерами Индии и России".

"Развиваем практически все направления ВТС", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он представил индийским коллегам российскую делегацию, в состав которой входят, в частности, заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, директор Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В свою очередь, глава военного ведомства Индии Нирмала Ситхараман также отметила, что "военное и военно-техническое сотрудничество было и остается важным аспектом стратегического партнерства между Москвой и Дели, и эти отношения надо постоянно развивать".

"Индия готова к углублению военного и военно-технического сотрудничества с Россией", – сказала она, добавив, что "такое взаимодействие имеет долгую историю".

Особо Нирмала Ситхараман подчеркнула тот факт, что положительные импульсы сотрудничеству Индии и России в военной сфере придают регулярные встречи лидеров двух стран – Нарендры Моди и Владимира Путина и их доверительные отношения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.12.2018
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