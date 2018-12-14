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14.12.2018
Военное обозрение

В МО РФ назвали сроки начала строительства судов "Платформы-ДТО"

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Строительство серии вспомогательных судов для российского флота, разрабатываемых по теме "Платформа-ДТО" (департамент транспортного обеспечения) начнется в 2020 году, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на начальника службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения МО РФ, капитана l ранга Сергея Епифанова.

Источник изображения: Минобороны РФ

Епифанов сообщил, что четыре технических проекта, над которыми работает КБ "Вымпел" находятся на заключительной стадии согласования.

По его словам, предприятия, на которых начнется строительство судов, будут определены путем проведения конкурсов, которые пройдут в 2019 году. Само же строительство начнется годом позже – в 2020 году.

В рамках ОКР по теме "Платформа-ДТО" предусмотрено создание целого ряда судов различного назначения. По словам бывшего главкома ВМФ (2005–2007) Владимира Масорина, серия модульных вспомогательных судов – это то, о чем раньше можно было только мечтать.

Как отметили в пресс-службе КБ "Вымпел", информация о разработках в рамках "Платформы-ДТО" носит закрытый характер. Известно лишь, что на единой модульно платформе будут созданы танкер, килектор, универсальный сухогруз и плавмастерская.

Ранее сообщалось также, что линейка этих судов может быть дополнена новым госпитальным судном.

Издание напоминает, что технические требования для нового семейства судов были утверждены в 2017 году.

13.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Россия
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