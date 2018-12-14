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14.12.2018
Военное обозрение

Минобороны заявило о планах модернизации около шестисот БМД-2

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Российское Министерство обороны запланировало проведение глубокой модернизации стоящих на вооружении подразделений ВДВ боевых машин десанта БМД-2, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Источник изображения: Минобороны РФ

По планам Минобороны, работы над новыми машинами десанта должны начаться в 2021 году, всего планируется модернизировать около 600 машин БМД-2 до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М. Новые "старые" БМД получат новое вооружение, цифровые средства разведки и управления, при этом массо-габаритные характеристики машин изменятся незначительно, они по-прежнему останутся авиадесантируемыми.

По информации, представленной Министерством обороны, на модернизируемые БМД установят новый противотанковый ракетный комплекс, интегрированную автоматизированную систему управления на уровне тактического звена. Также будет установлен автомат сопровождения цели для стрельбы различным типом оружия, в любое время суток, с ходу и на плаву. Основное вооружение - автоматическая пушка 2А42 калибром 30 миллиметров - останется прежним.

БМД-2К-АУ - боевая машина десантная командирская автоматизированная унифицированная на базе боевой машины десанта БМД-2К с установкой в ней комплекса средств автоматизации и связи 3-го типа командира парашютно-десантного батальона. Обеспечивает управление в автоматизированном и ручном режимах.

БМД-2М отличается от БМД-2 установленным новым боевым отделением. На БМД-2М устанавливается одноместное боевое отделение "Берег", позволяющее вести огонь как по живой силе, так и по бронетехнике и воздушным целям.

13.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
2А42
БМД-2
Компании
Минoбороны РФ
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