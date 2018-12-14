National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
Самым ужасным оружием России была система времен холодной войны, которая в случае ядерного нападения автоматически запускала ракеты. Теперь эта система, под названием «Мертвая рука», возвращается, став еще более смертоносной. Все случилось после того, как администрация Трампа объявила о выходе из Договора о РСМД. Аналитик «Нэшнл интерест» полагает, что у США появились основания для беспокойства.
Если Соединенные Штаты приступят к развертыванию ракет средней дальности в Европе, Россия может принять доктрину упреждающего ядерного удара.
Россия умеет создавать оружие (по крайней мере, на бумаге), которое вселяет ужас: крылатые ракеты с ядерными двигателями или беспилотные субмарины с боеголовками на 100 мегатонн.
Но самой ужасной была система времен холодной войны, которая в случае ядерного нападения должна была автоматически запустить ракеты - без участия человека.
Теперь эта система, известная под названием "Периметр" или "Мертвая рука", возвращается, став еще более смертоносной.
Все случилось после того, как администрация Трампа объявила о выходе США из Договора о РСМД от 1987 года, благодаря которому были ликвидированы огромные когда-то арсеналы американских и российских ракет средней и меньшей дальности. Дональд Трамп утверждает, что Россия нарушает этот договор, разрабатывая и принимая на вооружение новые запрещенные ракеты.
Это вызывает ярость у Москвы, которая опасается, что Америка снова, как и в годы холодной войны, начнет развертывание ядерных ракет в Европе. В силу своего географического положения России для нанесения удара по континентальной части США нужны межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые либо с ее территории, либо с борта подводных лодок. Однако американские ракеты меньшей дальности, будучи размещенными в Германии или, скажем, в Польше, смогут долететь до внутренних районов России.
Виктор Есин, командовавший российскими ракетными войсками стратегического назначения в 1990-е годы, рассказал о системе "Периметр" / "Мертвая рука" в прошлом месяце, когда давал интервью газете "Звезда". По словам Есина, если Соединенные Штаты начнут разворачивать ракеты средней дальности в Европе, Россия рассмотрит вопрос о переходе к доктрине упреждающего ядерного удара. Вот выдержки из интервью:
"Звезда": А успеем ли мы ответить, если подлетное время при размещении ракет средней дальности у наших границ сократится до двух-трех минут? В таком варианте вся надежда только на "Периметр" и на удар возмездия. Или "Периметр" тоже успели разобрать на запчасти?
Есин: Система "Периметр" функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств - мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора.
Непонятно, что имел в виду генерал, сказав, что система "функционирует" и "усовершенствована". "Периметр" осуществляет пуск модифицированных МБР УР-100, которые передают команду на запуск обычных МБР в ядерном снаряжении, спрятанных в шахтах.
Автор книги о системе "Периметр" Дэвид Хоффман (David Hoffman) (он назвал ее "Мертвая рука") охарактеризовал ее следующим образом:
В случае вероятного ядерного нападения политическое руководство должно было дать "согласие на доступ". Дежурным офицерам в этом случае следовало спуститься в "шарики" (подземные бункеры) глубоко под землей. Если разрешение было отдано вовремя, если система получила сейсмическое подтверждение ядерных взрывов на земле, и если связь с центром была потеряна, дежурные в бункерах должны были запустить командные ракеты. Они взлетели бы, передавая приказ баллистическим ракетам. А те выполнили бы миссию возмездия.
Периодически появлялись неявные признаки того, что система "Периметр" все еще существует. Это указывает на странности советской власти, которая хранила существование "Периметра" в тайне даже от американского врага, которого данная система должна была сдерживать и устрашать.
Несомненно то, что "Периметр" является решением, основанным на страхе. На страхе перед американским первым ударом, который обезглавит российское руководство до того, как оно отдаст приказ на нанесение ответного удара. А еще на страхе перед тем, что какой-нибудь российский руководитель струсит и не отдаст этот приказ.
А поскольку сегодня Россия обсуждает "Периметр" открыто, у нас есть все основания для беспокойства.
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Майкл Пек (Michael Peck)
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А вот действительно ужасная система- это когда сигнал о ракетном нападении передается своему начальнику, затем по цепочке доходит до президента, тот нажимет пресловутую красную кнопку. В войсках получают код с помощью которого открывают сейф, извлекают оттуда коды, которые вводят своему оружию, которое тогда уж наконец запускается.
При этом, напомню,- при нападении Грузии на Ю. Осетию президент нашелся кажется на четвертый день.
National interest это PR агентство американского ВПК, цель которого обосновать дополнительные ассигнования для американского ВПК, но зачем им столько внимания уделяют здесь?!
А здесь сошлись в борьбе две PR машины - наша и их на одном поле. Я уже сотни раз объяснял почему это всё здесь.
Просто мы не поставляем розовых очков. Мы вообще не поставляем очков - мы даем поток информации, а как его воспринимают пользователи, зависит как раз от того, в каких они очках. Но - очки у вас должны быть свои, со своими фильтрами.
Несомненно то, что "Периметр" является решением, основанным на страхе. На страхе перед американским первым ударом, который обезглавит российское руководство до того, как оно отдаст приказ на нанесение ответного удара.Это решение, призванное сделать обезглавливающий удар бесполезным. При чём тут страх? Просто разумная предосторожность. Страх такая система, скорее, может вызывать у тех, кто хотят нанести обезглавливающий удар.
Система имеет двойной миханизм запуска,- сначала американская кнопка, затем все остальное. Т.е. с чего бы американцам опасаться?Потому что "всё остальное" заставляет их опасаться нажимать на кнопку.
командную ракету и "оставшиеся" может перебить их ПРОЭто как они командные ракеты над нашей территорией сбивать будут? Для этого, как минимум, космический эшелон ПРО нужно иметь со всеми вытекающими из этого сложностями. И командные ракеты – это лишь один из способов доведения информации до носителей. Их имеет смысл сбивать только если все остальные способы передачи информации надёжно выведены из строя.
При этом, напомню,- при нападении Грузии на Ю. Осетию президент нашелся кажется на четвертый день.
Нет, он в тот же день жевал по телевизору галстук. Вспомните.
А про Периметр. Возвращается, а он что куда-то уходил?
Как работал, так и работает. Ждет, так сказать своего звездного часа.
командную ракету и "оставшиеся" может перебить их ПРО
Не может.
При чем тут Периметр и доктрина упреждающего ядерного удара? Насколько я в курсе, Периметр запускается в условиях подтверждённого ядерного удара по РФ и отсутствии команд управления, а также связи.
Запуск Периметра только с командной ракеты может быть и дезой. Вполне могут иметь место несколько вариантов (каналов) запуска.
Куда не плюнь - везде статьи NI! Как будто больше неоткуда брать информацию
За 14.12.2018 г. 6 новостей с NI из 79 новостей в ленте. Действительно - прям куда ни плюнь.. :)
К слову - уровень российских источников сравнялся по пиару и лжи на пустом месте с NI. Так что теперь, как в поговорке "игра была равна - играли два г..."
Но возможно вы знаете какие то серьезные и достоверные источники, о которых мы не знаем! Поделитесь?
К слову - уровень российских источников сравнялся по пиару и лжи на пустом месте с NI. Так что теперь, как в поговорке "игра была равна - играли два г..."К слову, NI пытается , хоть как-то, аналитическим изданием выглядеть. Приводит мнение экспертов, источники. Тогда как, наши "эксперты" просто транслируют поток своего сознания. И не только эксперты, а официальные лица представляющие целые отрасли. Рассказывают как звездолеты будут бороздить просторы вселенных. Да NI не блещет, но на общем фоне смотрится выше среднего.