National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается

Самым ужасным оружием России была система времен холодной войны, которая в случае ядерного нападения автоматически запускала ракеты. Теперь эта система, под названием «Мертвая рука», возвращается, став еще более смертоносной. Все случилось после того, как администрация Трампа объявила о выходе из Договора о РСМД. Аналитик «Нэшнл интерест» полагает, что у США появились основания для беспокойства.

Если Соединенные Штаты приступят к развертыванию ракет средней дальности в Европе, Россия может принять доктрину упреждающего ядерного удара.

Россия умеет создавать оружие (по крайней мере, на бумаге), которое вселяет ужас: крылатые ракеты с ядерными двигателями или беспилотные субмарины с боеголовками на 100 мегатонн.

Но самой ужасной была система времен холодной войны, которая в случае ядерного нападения должна была автоматически запустить ракеты - без участия человека.

Теперь эта система, известная под названием "Периметр" или "Мертвая рука", возвращается, став еще более смертоносной.

Все случилось после того, как администрация Трампа объявила о выходе США из Договора о РСМД от 1987 года, благодаря которому были ликвидированы огромные когда-то арсеналы американских и российских ракет средней и меньшей дальности. Дональд Трамп утверждает, что Россия нарушает этот договор, разрабатывая и принимая на вооружение новые запрещенные ракеты.

Это вызывает ярость у Москвы, которая опасается, что Америка снова, как и в годы холодной войны, начнет развертывание ядерных ракет в Европе. В силу своего географического положения России для нанесения удара по континентальной части США нужны межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые либо с ее территории, либо с борта подводных лодок. Однако американские ракеты меньшей дальности, будучи размещенными в Германии или, скажем, в Польше, смогут долететь до внутренних районов России.

Виктор Есин, командовавший российскими ракетными войсками стратегического назначения в 1990-е годы, рассказал о системе "Периметр" / "Мертвая рука" в прошлом месяце, когда давал интервью газете "Звезда". По словам Есина, если Соединенные Штаты начнут разворачивать ракеты средней дальности в Европе, Россия рассмотрит вопрос о переходе к доктрине упреждающего ядерного удара. Вот выдержки из интервью:

"Звезда": А успеем ли мы ответить, если подлетное время при размещении ракет средней дальности у наших границ сократится до двух-трех минут? В таком варианте вся надежда только на "Периметр" и на удар возмездия. Или "Периметр" тоже успели разобрать на запчасти?

Есин: Система "Периметр" функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств - мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора.

Непонятно, что имел в виду генерал, сказав, что система "функционирует" и "усовершенствована". "Периметр" осуществляет пуск модифицированных МБР УР-100, которые передают команду на запуск обычных МБР в ядерном снаряжении, спрятанных в шахтах.

Автор книги о системе "Периметр" Дэвид Хоффман (David Hoffman) (он назвал ее "Мертвая рука") охарактеризовал ее следующим образом:

В случае вероятного ядерного нападения политическое руководство должно было дать "согласие на доступ". Дежурным офицерам в этом случае следовало спуститься в "шарики" (подземные бункеры) глубоко под землей. Если разрешение было отдано вовремя, если система получила сейсмическое подтверждение ядерных взрывов на земле, и если связь с центром была потеряна, дежурные в бункерах должны были запустить командные ракеты. Они взлетели бы, передавая приказ баллистическим ракетам. А те выполнили бы миссию возмездия.

Периодически появлялись неявные признаки того, что система "Периметр" все еще существует. Это указывает на странности советской власти, которая хранила существование "Периметра" в тайне даже от американского врага, которого данная система должна была сдерживать и устрашать.

Несомненно то, что "Периметр" является решением, основанным на страхе. На страхе перед американским первым ударом, который обезглавит российское руководство до того, как оно отдаст приказ на нанесение ответного удара. А еще на страхе перед тем, что какой-нибудь российский руководитель струсит и не отдаст этот приказ.

А поскольку сегодня Россия обсуждает "Периметр" открыто, у нас есть все основания для беспокойства.

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Майкл Пек (Michael Peck)