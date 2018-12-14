NI: Москва готова расчехлить "Мёртвую руку"

Американский журнал The National Interest публикует очередную статью о "смертоносном" российском оружии. Стоит заметить, что характер публикаций в этом издании весьма специфический, и одни и те же российские вооружения то расхваливаются, то попадают под стрелы авторской критики. На этот раз речь в The National Interest идёт о так называемом оружии "Судного дня" - системе "Периметр", которую на Западе именуют "Мёртвой рукой".

Из материала:

Если Соединенные Штаты начнут развёртывать ракеты средней дальности в Европе (после выхода из Договора РСМД), Россия рассмотрит вопрос о принятии доктрины упреждающего ядерного удара.

Источник изображения: Минобороны РФ

Из статьи:

У России есть опыт в разработке вооружений, которые, по крайне мере, на бумаге выглядят устрашающими: крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, роботизированные подводные лодки с боеголовками по 100 мегатонн.

Теперь, как утверждает автор публикации Майкл Пек, Москва "готова расчехлить смертоносный "Периметр" (или "Мёртвую руку")".

При этом заявлено, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности одновременно приводит Москву в "бешенство" и в "ужас".

Далее NI ссылается на бывшего командующего РВСН Виктора Есина, который в интервью ТК "Звезда" на днях заявил о продолжившихся работах над системой "Периметр" и после распада СССР.

Заявление Есина о том, что "Периметр" существует и даже прошёл через усовершенствование, США озадачили. При этом автор статьи в NI заявляет: "Если в России сейчас "Периметр" обсуждается публично, то это повод для беспокойства остальных".

После этого возникает вопрос: так у кого конкретно вызывает "ужас" ситуация с ДРСМД?

Стоит напомнить, что система "Периметр" - комплекс автоматического управления ОТВЕТНЫМ массированным ядерным ударом. О каком упреждающем ударе со стороны России идёт речь, не понятно.