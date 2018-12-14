На американском полигоне замечены "танки" с красными флагами

В Сети появились фотографии, сделанные на одном из американских полигонов, на которых изображены макеты танков Т-72, установленные на автомобили "Хамви", сообщает Российская газета.

Источник изображения: https://www.facebook.com/TirpitzTirpitzNorth

Эта техника, играющая роль вероятного противника, применяется в ходе двухсторонних маневров.

Ранее для таких целей американцы задействовали легкие танки М551 "Шеридан", которые маскировали под бронетехнику стран Варшавского договора. На учебные сражения выводили десятки фальшивых БМП-1, Т-72, Т-80 и даже самоходных гаубиц "Гвоздика".

Использовалась на полигонах и египетская трофейная техника, которая в свое время привозилась из Израиля. Также "коллекция" пополнялась сирийскими и иракскими машинами, а также техникой из бывшей ГДР.

А когда их ресурс был исчерпан, к учебным боям стали привлекать М1А1 "Абрамс" и М113. Правда, сотворить из них нечто похожее на Т-72 оказалось гораздо сложнее. Да и их эксплуатация обходится американской армии довольно дорого. Поэтому теперь они используются только в масштабных маневрах на специальном полигоне Форт-Ирвин, расположенном в калифорнийской пустыне.

Источник изображения: https://www.facebook.com/TirpitzTirpitzNorth

Для других учений, рангом пониже, созданы дешевые макеты, "надеваемые" на автомобили. Многих пользователей удивило, что "продвинутые" американцы до сих пор используют псевдосоветскую символику. Ни Советского Союза, ни Советской армии нет уже 27 лет, но американские военные, похоже, продолжают их бояться.