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14.12.2018
Военное обозрение

ТК "Звезда" сообщил о "вертикальном взлёте" МиГ-35 на форсаже

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Сегодня "Военное обозрение" сообщало о лётных испытаниях многоцелевого истребителя МиГ-35. Речь шла в том числе об отработке применения бортовых электронных систем на фоне постановки условным противником интенсивных помех.

Источник изображения: корпорация "МиГ"

На телеканале "Звезда" тем временем опубликованы кадры испытаний новейшего российского истребителя. При этом сюжет имеет весьма "громкое" название: "Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съёмка". Сама фраза "вертикальный взлёт" вызвала неподдельный интерес пользователей, однако в итоге многие оказались разочарованы. То, что в сюжете названо "вертикальным взлётом", является, по сути, горизонтальным разбегом с последующим началом набора высоты. При этом длина разбега, на самом деле, крайне мала. Добиться существенного его снижения позволяет существенная тяга двигателей.

Ранее сообщалось о том, что в ходе лётных испытаний БРЭО самолётов МиГ-35 и МиГ-35УБ подтвердило свои заявленные характеристики. Эффективно себя показала система управления вооружениями.

Стоит напомнить, что некоторое время назад сообщалось о готовности устанавливать на истребители МиГ-35 лазерное оружие. Такое заявление сделал в частности гендиректор корпорации Илья Тарасенко. О мощности этого оружия и каких-либо других его параметрах, по понятным причинам, пока не сообщается.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
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