Президент Венесуэлы заявил о готовности объявить ультиматум США

Президент Венесуэлы, недавно вернувшийся из Москвы после совершения рабочего визита, заявил о том, что официальный Каракас предъявит ультиматум США. По словам Николаса Мадуро, в МИД республики вызывается временный поверенный в американских делах в Каракасе Джеймс (Джимми) Стори. Именно ему министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас и вручит документ, который назван ультиматумом.

Сам Мадуро при этом не привёл конкретных подробностей ультимативного текста, но отметил, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Напомним, что ранее в Каракасе сделали заявление о подготовке США к вмешательству и возможной попытке совершения государственного переворота.

Источник изображения: Минобороны РФ

На днях в Венесуэлу были отправлены несколько самолётов ВКС РФ, включая пару Ту-160 "Белый лебедь" и Ан-124 "Руслан". Американские СМИ сразу же заявили об "озабоченности грузом", доставленным в Венесуэлу из России. О каком конкретно грузе идёт речь, при этом не сообщили.

Почему у американских "партнёров" не вызвал озабоченности другой факт: переброска американской военной техники и оружия на север Бразилии. По мнению Каракаса, именно оттуда США могут начать вторжение, используя для этого подконтрольные вооружённые группировки.

Венесуэльские энергоносители, включая в первую очередь нефть, уже давно не дают покоя Вашингтону. Для США крайне важно получить марионеточное правительство в этой латиноамериканской стране, но пока все попытки свергнуть власть успехом не увенчались.

Важен вопрос: на какой именно шаг готова пойти Венесуэла в рамках заявленного в отношении США ультиматума? Возможный намёк на это Мадуро всё-таки сделал. По его словам, Венесуэла продолжит предоставлять возможность российским боевым самолётам осуществлять посадку на аэродромах Венесуэлы.

Николас Мадуро:

Самолёты (ВКС России) прилетают и будут прилетать в ближайшие месяцы.