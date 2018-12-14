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14.12.2018
Военное обозрение

Лётные испытания перспективного вертолёта Defiant (США) снова отложены

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Новейшая американская винтокрылая машина не сможет совершить свой первый полёт в текущем году. Речь идёт о совместной разработке вертолёта компаниями "Sikorsky" и "Boeing" - Defiant (SBD). Директор по развитию бизнеса компании "Sikorsky" Рич Кучеравы заявил, что в ходе проведения наземных испытаний выявлена техническая проблема, которую необходимо устранять.

Источник изображения: Компания Sikorsky

Информацию в ходе брифинга подтвердил и директор по маркетингу компании "Boeing" Рэнди Ротте.

Рича Кучеравы цитирует портал Defense News:

Мы собираемся перенести первый полёт нашей машины на начало 2019 года. Мы понимаем, что многим людям это может не понравиться, но наша задача – повысить доверие, улучшить саму конструкцию.

Первые лётные испытания SBD должны были состояться ещё в 2017 году, однако их пришлось отложить. Тогда сотрудники совместно созданной технической группы выявили недоработки в лопастях винтов вертолётного авиационного комплекса. В текущем году было заявлено, что проблема с лопастями уже решена. Однако во время стендовых испытаний инженеры обнаружили ряд других проблем, о характере которых на данный момент не сообщается.

Рэнди Ротте, отвечая на вопросы журналистов о том, какие проблемы на этот раз выявили инженеры:

У нас было несколько небольших проблем. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но это потребовало некоторого ремонта. Это просто механический ремонт.

Заявлено, что для начала полноценных лётных испытаний авиакомплекса необходимо провести 15 часов наземных испытаний с "безупречными результатами".

Сообщается, что итоговая версия Defiant может быть поставлен на вооружение армии США к началу 2030-х годов. Это трёхвинтовая конструкция, причём два винта выполнены по соосной схеме. Вооружения вертолётного комплекса планируется размещать во внутренних отсеках для улучшения аэродинамических характеристик, влияющих на скорость полёта.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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