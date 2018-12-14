Лётные испытания перспективного вертолёта Defiant (США) снова отложены
Новейшая американская винтокрылая машина не сможет совершить свой первый полёт в текущем году. Речь идёт о совместной разработке вертолёта компаниями "Sikorsky" и "Boeing" - Defiant (SBD). Директор по развитию бизнеса компании "Sikorsky" Рич Кучеравы заявил, что в ходе проведения наземных испытаний выявлена техническая проблема, которую необходимо устранять.
Источник изображения: Компания Sikorsky
Информацию в ходе брифинга подтвердил и директор по маркетингу компании "Boeing" Рэнди Ротте.
Рича Кучеравы цитирует портал Defense News:
Мы собираемся перенести первый полёт нашей машины на начало 2019 года. Мы понимаем, что многим людям это может не понравиться, но наша задача – повысить доверие, улучшить саму конструкцию.
Первые лётные испытания SBD должны были состояться ещё в 2017 году, однако их пришлось отложить. Тогда сотрудники совместно созданной технической группы выявили недоработки в лопастях винтов вертолётного авиационного комплекса. В текущем году было заявлено, что проблема с лопастями уже решена. Однако во время стендовых испытаний инженеры обнаружили ряд других проблем, о характере которых на данный момент не сообщается.
Рэнди Ротте, отвечая на вопросы журналистов о том, какие проблемы на этот раз выявили инженеры:
У нас было несколько небольших проблем. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но это потребовало некоторого ремонта. Это просто механический ремонт.
Заявлено, что для начала полноценных лётных испытаний авиакомплекса необходимо провести 15 часов наземных испытаний с "безупречными результатами".
Сообщается, что итоговая версия Defiant может быть поставлен на вооружение армии США к началу 2030-х годов. Это трёхвинтовая конструкция, причём два винта выполнены по соосной схеме. Вооружения вертолётного комплекса планируется размещать во внутренних отсеках для улучшения аэродинамических характеристик, влияющих на скорость полёта.
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